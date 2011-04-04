Волонтёр. Безвозмездно с нами мучается.[/quote]
Скорее мы с ним, ибо демагог высочайшей пробы. Мастерски владеет.
Лично я уже давно просто перескакиваю через его комментарии.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 лис, 2019 05:04
Волонтёр. Безвозмездно с нами мучается.[/quote]
Скорее мы с ним, ибо демагог высочайшей пробы. Мастерски владеет.
Лично я уже давно просто перескакиваю через его комментарии.
РОШЕН
ФУФЛО
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