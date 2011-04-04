Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
500 написав:4. Или в группе что-то происходит, что не предусматривает нормальные расчеты с поставщиками вообще и как-о поясняет вышеизложенное? Я несколько далек от этой темы, но повествование несколько озадачивает. Может кто направит мысли в нужно русло. Спасибо.
Компания "Украинский Ритейл", которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, закрывает сеть супермаркетов "Брусничка" из-за потери магазинов на оккупированных территориях и задолженности более чем 1 миллиард гривень.
Задолженность компании составляет 1,098 млрд грн, говорится в постановлении суда. Банкам компания должна около 186 млн грн, сотрудникам - 6,5 млн грн. Но наибольшая задолженность в размере 652 млн грн у ритейлера перед поставщиками. Сообщается, что активов компании не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Балансовая стоимость активов "Украинский Ритейл" составляет около 223 млн грн, а размер дебиторской задолженности - около 34 млн грн.
Задержали недавно уволенного экс-высокопоставленного налоговика Бамбизова, который последний год бочку катил на банковскую тайну и личные счета ФОПов. Что интересно задержали его за отмывание средств. Кто бы мог подумать, старая схема - Вор громче всего кричит Держи вора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.