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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:53

Звідки депо-люди забирають депошки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... gi-fizlic/

і куди несуть - дослідження мінфіна
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:25

  Аlександр написав:
  500 написав:4. Или в группе что-то происходит, что не предусматривает нормальные расчеты с поставщиками вообще и как-о поясняет вышеизложенное?
Я несколько далек от этой темы, но повествование несколько озадачивает.
Может кто направит мысли в нужно русло. Спасибо.

4. Или у таракана что-то происходит :?
Переплату людям за тепло и горячую воду уже 1.5 года вернуть не может.
В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...

Партейка на выборах пролетела, магазин разорился.
Компания "Украинский Ритейл", которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, закрывает сеть супермаркетов "Брусничка" из-за потери магазинов на оккупированных территориях и задолженности более чем 1 миллиард гривень.

Задолженность компании составляет 1,098 млрд грн, говорится в постановлении суда. Банкам компания должна около 186 млн грн, сотрудникам - 6,5 млн грн.
Но наибольшая задолженность в размере 652 млн грн у ритейлера перед поставщиками. Сообщается, что активов компании не хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Балансовая стоимость активов "Украинский Ритейл" составляет около 223 млн грн, а размер дебиторской задолженности - около 34 млн грн.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/11/653592/

Еще и Ляшко сбежал, прихватив с собой всю наличность :oops:
Подозреваемый Олег Ляшко сбежал из Украины спустя всего несколько часов после решения суда отпустить его на поруки члена группировки Европейская Солидарность Виктории Сюмар.

Подозреваемый Ляшко в сопровождении 10-12 неизвестных лиц на чартерном рейсе вылетел в Вену.

Сообщается, что каждый пассажир имел при себе по 3-4 черных сумки. В общей сложности пассажиры во главе с Ляшко загрузили в самолет до 40 черных сумок одинакового размера и одинакового цвета.

По всей видимости Олег Ляшко вывозил из Киева ценные вещи, или наличные деньги. Известно, что Ляшко имеет счета в Вене.

https://elise.com.ua/2019/11/20/lyashko ... z-ukrainy/


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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Задержали недавно уволенного экс-высокопоставленного налоговика Бамбизова, который последний год бочку катил на банковскую тайну и личные счета ФОПов. Что интересно задержали его за отмывание средств.
Кто бы мог подумать, старая схема - Вор громче всего кричит Держи вора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:51

  Кассандра написав:
  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!

Вы очень ленивы, сударь! Вместо того чтобы изучить по подсказке нашего коллеги clientage предмет разговора, ну хотя для того чтобы понимать бы о чём идёт речь, вы начинаете лезть со своим уставом в чужой монастырь (с) вы начинаете учить уму-разуму людей от которых гораздо бОльше толку чем от вАс и иже с вАми.


сударыня, тот пост составили тогда по моему тогда уже третьему запросу, что этот субъект имеет ввиду, если туда не подглядывать Вы и половины кличек не расшифруете, и никто тут не упомнит этой абракодабры, давайте быть честны! Это первое,просто намек, чей тут монастырь, и кто тут лезит со свом жаргоном.

А второе, если Вы о своих умственных способностях не высокого мнения, то не рассписывайтесь за других, по рукам? :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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