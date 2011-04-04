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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:31
Задержали недавно уволенного экс-высокопоставленного налоговика Бамбизова, который последний год бочку катил на банковскую тайну и личные счета ФОПов. Что интересно задержали его за отмывание средств.
Кто бы мог подумать, старая схема - Вор громче всего кричит Держи вора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:51
Кассандра написав: Kripo написав:
Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!
Вы очень ленивы, сударь! Вместо того чтобы изучить по подсказке нашего коллеги clientage
предмет разговора, ну хотя для того чтобы понимать бы о чём идёт речь, вы начинаете лезть со своим уставом в чужой монастырь (с) вы начинаете учить уму-разуму людей от которых гораздо бОльше толку чем от вАс и иже с вАми.
сударыня, тот пост составили тогда по моему тогда уже третьему запросу, что этот субъект имеет ввиду, если туда не подглядывать Вы и половины кличек не расшифруете, и никто тут не упомнит этой абракодабры, давайте быть честны! Это первое,просто намек, чей тут монастырь, и кто тут лезит со свом жаргоном.
А второе, если Вы о своих умственных способностях не высокого мнения, то не рассписывайтесь за других, по рукам?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:20
Народ хто підскаже: випадково побачив що 100$ купюра надірвана . Які банкі приймають?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:53
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ТСО бегемота
... делайте хоть что-нибудь!
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