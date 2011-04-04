Додано: Чет 21 лис, 2019 19:31

Задержали недавно уволенного экс-высокопоставленного налоговика Бамбизова, который последний год бочку катил на банковскую тайну и личные счета ФОПов. Что интересно задержали его за отмывание средств.

Кто бы мог подумать, старая схема - Вор громче всего кричит Держи вора.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.