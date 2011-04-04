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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 616617618619>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Задержали недавно уволенного экс-высокопоставленного налоговика Бамбизова, который последний год бочку катил на банковскую тайну и личные счета ФОПов. Что интересно задержали его за отмывание средств.
Кто бы мог подумать, старая схема - Вор громче всего кричит Держи вора.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:51

  Кассандра написав:
  Kripo написав:Лазил-лазил, переводил вот эти все «Сіма, Пишка і ЕксВуйцьобанки», а потом подумал - А зачем? Ну не уважает чудак никого, пишет эту муру, ну забаню его и все, полгода как, и советую всем, сразу полегчало!

Вы очень ленивы, сударь! Вместо того чтобы изучить по подсказке нашего коллеги clientage предмет разговора, ну хотя для того чтобы понимать бы о чём идёт речь, вы начинаете лезть со своим уставом в чужой монастырь (с) вы начинаете учить уму-разуму людей от которых гораздо бОльше толку чем от вАс и иже с вАми.


сударыня, тот пост составили тогда по моему тогда уже третьему запросу, что этот субъект имеет ввиду, если туда не подглядывать Вы и половины кличек не расшифруете, и никто тут не упомнит этой абракодабры, давайте быть честны! Это первое,просто намек, чей тут монастырь, и кто тут лезит со свом жаргоном.

А второе, если Вы о своих умственных способностях не высокого мнения, то не рассписывайтесь за других, по рукам? :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:20

Народ хто підскаже: випадково побачив що 100$ купюра надірвана . Які банкі приймають?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:53

Ethereum
ТСО бегемота
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:33

  Ethereum написав:Народ хто підскаже: випадково побачив що 100$ купюра надірвана . Які банкі приймають?

"Надірвана" як, на скільки.?.
Постанова НБУ від 03.12.2018 №134 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v0134500-18
Спрощений варіант пояснення (з картинками :wink: ) для пересічних https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Все інше залежить від стану купюри і обізнанності (тупості) банківського планктону 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:43

  ТИХИЙ написав:
  Ethereum написав:Народ хто підскаже: випадково побачив що 100$ купюра надірвана . Які банкі приймають?

"Надірвана" як, на скільки.?.
Постанова НБУ від 03.12.2018 №134 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v0134500-18
Спрощений варіант пояснення (з картинками :wink: ) для пересічних https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Все інше залежить від стану купюри і обізнанності (тупості) банківського планктону 8)


Надрив 1/4 посередині. Розрив не дуже видимий. Купюра 100. Десь недодивився,а може десь в папці. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:49

  Ethereum написав:
  ТИХИЙ написав:
  Ethereum написав:Народ хто підскаже: випадково побачив що 100$ купюра надірвана . Які банкі приймають?

"Надірвана" як, на скільки.?.
Постанова НБУ від 03.12.2018 №134 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v0134500-18
Спрощений варіант пояснення (з картинками :wink: ) для пересічних https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Все інше залежить від стану купюри і обізнанності (тупості) банківського планктону 8)


Надрив 1/4 посередині. Розрив не дуже видимий. Купюра 100. Десь недодивився,а може десь в папці. :D

Промазать надрыв ПВА, склеить, высушить и засунуть в ТСО бегемота
Через 5 мин снять в кассе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:51

  Ethereum написав:
  ТИХИЙ написав:
  Ethereum написав:Народ хто підскаже: випадково побачив що 100$ купюра надірвана . Які банкі приймають?

"Надірвана" як, на скільки.?.
Постанова НБУ від 03.12.2018 №134 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v0134500-18
Спрощений варіант пояснення (з картинками :wink: ) для пересічних https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Все інше залежить від стану купюри і обізнанності (тупості) банківського планктону 8)


Надрив 1/4 посередині. Розрив не дуже видимий. Купюра 100. Десь недодивився,а може десь в папці. :D

Промазать надрыв ПВА, склеить, высушить и засунуть в ТСО бегемота
Через 5 мин снять в кассе[/quote]

Гений)) 0.5%? втрата :D
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:Гений)) 0.5%? втрата

Чудик. См. личку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:05

  clientage написав:
  Ethereum написав:Гений)) 0.5%? втрата

Чудик. См. личку :)


Людик :D Знаю що через вклад може можна :D
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