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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:38
Ethereum написав: clientage написав: Ethereum написав:
Гений)) 0.5%? втрата
Чудик. См. личку
Людик
Знаю що через вклад може можна
Ну так чо шуметь, заставлять людей волноваться?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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