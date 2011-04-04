Ну так чо шуметь, заставлять людей волноваться?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:38
Ну так чо шуметь, заставлять людей волноваться?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:52
З квітня 2020 року планується перехід системи електронних платежів Національного банку (СЕП) на розширений регламент роботи.
СЕП буде доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви на годину при переході на новий банківський день
+50грн !
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