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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:38

  Ethereum написав:
  clientage написав:
  Ethereum написав:Гений)) 0.5%? втрата

Чудик. См. личку :)


Людик :D Знаю що через вклад може можна :D

Ну так чо шуметь, заставлять людей волноваться? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:52

З квітня 2020 року планується перехід системи електронних платежів Національного банку (СЕП) на розширений регламент роботи.

СЕП буде доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви на годину при переході на новий банківський день

https://bank.gov.ua/news/all/robota-sep ... -2020-roku
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:43

Где оформить пенсионную карточку

Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку. Подскажите пожалуйста, в каких банках есть хорошие пенсионные программы с плюшками. Из тех что я знаю:
- Приватбанк (куча банкоматов + есть возможность безналогового депозита);
- Таскомбанк (вроде дает 2% на аптеки, но у меня есть Б5 так что в целом это не слишком интересно).
Киев.
Если уже где-то обсуждалось - дайте линк на соответсвующую тему, сама не нашла вроде.
pcust32
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:49

pcust32 Альфа,если надо 30000 в месяц по всему миру и СЭП https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comf ... s_2019.pdf .А Приват-легко и просто
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:51

  pcust32 написав:Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку. Подскажите пожалуйста, в каких банках есть хорошие пенсионные программы с плюшками. Из тех что я знаю:
- Приватбанк (куча банкоматов + есть возможность безналогового депозита);
- Таскомбанк (вроде дает 2% на аптеки, но у меня есть Б5 так что в целом это не слишком интересно).
Киев.
Если уже где-то обсуждалось - дайте линк на соответсвующую тему, сама не нашла вроде.

Кешбеки учитываются как доход, и могут влиять на субсидии, если что
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:18

  Мизантрóп написав:pcust32 Альфа,если надо 30000 в месяц по всему миру и СЭП https://alfabank.ua/upload/tarrifs_comf ... s_2019.pdf .А Приват-легко и просто


для пенса Альфа? там такого при оформлении напарят. потом не будут знать как с этим разбиратся...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:23

  clientage написав:
  Ethereum написав:Гений)) 0.5%? втрата

Чудик. См. личку :)

Учить драка, что подливать воду в море ;-)
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:25

  pcust32 написав:Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку. Подскажите пожалуйста, в каких банках есть хорошие пенсионные программы с плюшками. Из тех что я знаю:
- Приватбанк (куча банкоматов + есть возможность безналогового депозита);
- Таскомбанк (вроде дает 2% на аптеки, но у меня есть Б5 так что в целом это не слишком интересно).
Киев.
Если уже где-то обсуждалось - дайте линк на соответсвующую тему, сама не нашла вроде.

Вы указали лучшие пенсионки
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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