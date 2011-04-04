Ну так чо шуметь, заставлять людей волноваться?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:38
Ну так чо шуметь, заставлять людей волноваться?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 лис, 2019 21:52
З квітня 2020 року планується перехід системи електронних платежів Національного банку (СЕП) на розширений регламент роботи.
СЕП буде доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви на годину при переході на новий банківський день
+50грн !
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:43
Где оформить пенсионную карточку
Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку. Подскажите пожалуйста, в каких банках есть хорошие пенсионные программы с плюшками. Из тех что я знаю:
- Приватбанк (куча банкоматов + есть возможность безналогового депозита);
- Таскомбанк (вроде дает 2% на аптеки, но у меня есть Б5 так что в целом это не слишком интересно).
Киев.
Если уже где-то обсуждалось - дайте линк на соответсвующую тему, сама не нашла вроде.
Додано: Суб 23 лис, 2019 13:49
pcust32 Альфа,если надо 30000 в месяц по всему миру и СЭП
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 23 лис, 2019 13:51
Кешбеки учитываются как доход, и могут влиять на субсидии, если что
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 23 лис, 2019 15:18
для пенса Альфа? там такого при оформлении напарят. потом не будут знать как с этим разбиратся...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 23 лис, 2019 15:23
Учить драка, что подливать воду в море
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Додано: Суб 23 лис, 2019 15:25
Вы указали лучшие пенсионки
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