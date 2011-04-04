Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:30
Ріст доходів продовжується...це вже за 10 місяців
Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|