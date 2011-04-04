Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:30
Ріст доходів продовжується...це вже за 10 місяців
Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:43
В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними.
А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн.
Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу.
Эксвуйцябанк - это какой?
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:53
Ви не знаєте вуйця Бєні він же Ігор Валерійович Коломойша - колишній власник ПРиват банку - ексВуйцябанки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:06
Криза вже є як на мене. Дефляція і від'ємне сальдо,збільшення боргів. Ціни просто вже понадєвропейські. Довго таке не може бути. Час скупляти валюту.
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