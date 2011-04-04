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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:30

Ріст доходів продовжується...це вже за 10 місяців
http://finbalance.com.ua/news/nbu-pributok-bankiv-u-sichni-zhovtni-zbilshivsya-v-35-raziv---do-52-mlrd-hrn
Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:43

В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними.
А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн.
Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу. :oops:
Эксвуйцябанк - это какой? :)
pcust32
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:53

  pcust32 написав:В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними.
А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн.
Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу. :oops:
Эксвуйцябанк - это какой? :)

Ви не знаєте вуйця Бєні він же Ігор Валерійович Коломойша - колишній власник ПРиват банку - ексВуйцябанки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30316
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:06

  Квесторе_поверніться написав:Ріст доходів продовжується...це вже за 10 місяців
http://finbalance.com.ua/news/nbu-pributok-bankiv-u-sichni-zhovtni-zbilshivsya-v-35-raziv---do-52-mlrd-hrn
Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.


Криза вже є як на мене. Дефляція і від'ємне сальдо,збільшення боргів. Ціни просто вже понадєвропейські. Довго таке не може бути. Час скупляти валюту.
Ethereum
 
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