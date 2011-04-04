Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 18:30
Ріст доходів продовжується...це вже за 10 місяців
Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:43
В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними.
А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн.
Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу.
Эксвуйцябанк - это какой?
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:53
Ви не знаєте вуйця Бєні він же Ігор Валерійович Коломойша - колишній власник ПРиват банку - ексВуйцябанки.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:06
Криза вже є як на мене. Дефляція і від'ємне сальдо,збільшення боргів. Ціни просто вже понадєвропейські. Довго таке не може бути. Час скупляти валюту.
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Кризи ще немає. ТОргівля росте. Є спад в промисловості.
Борги відносно ВВП зменшуються.
За цінами не дуже слідкую...не скажу.
Якщо буде ринок землі наші місцеві нувориші будуть валюту заводити і гривня не повинна впасти мабуть.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 00:54
У многих крупных предприятий основное требование, оплата с отсрочкой после поставки и многие демпингуют и идут на риск таких поставок, где-то личные договоренности, где-то привычка ведь уже не первый раз так работаем и раньше платили.
А многие в тендерах прописывают такое условие в договор, который не обсуждается... скорее всего специально, чтобы только свои прошли.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:21
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:36
Шановний не буду сперечатися є цифри офіційні,а вони чітко говорять що борг збільшився.Як то так долар падає,а борг збльшується?
А як 15-16% ОВЗ будуть віддавати? Чим??
Про ціни вийдіть в магазин.
Державний та гарантований державою борг України в 2019 р. (млн. грн.)
загальний борг
зовнішній борг внутрішній борг
на 31.12.2018 2 168 627,1 46150.7 2.2% 1 397 217,8 2.0% 771 409,3 2.5%
на 30.09.2019 1 997 752,1 -69373.0 -3.4% 1 159 842,8 -7.3% 837 909,3 2.7%
За рік:
на 30.09.2019 1 997 752,1 -170875.0 -7.9% 1 159 842,8 -17.0% 837 909,3 8.6%
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:35
Тітонька Го виглядає набагато привабливіше за вуйця Бєню.
Виглядає що Вуйцьо прийняв рішення піти на співпрацю з людьми Трампа для спасіння своєї д*пи. Для цього почала використовуватися агентура супостата пу в Україні (депутат Деркач від пу + депутат Дубінський від Вуйця). Звідси проросійська риторика Вуйця. Ставки дуже високі. Це розуміє МВФ який може не почати нову співпрацю з УКраїною.Це може привести до значної дестабілізації в країні.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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