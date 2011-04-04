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В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними. А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн. Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу. Эксвуйцябанк - это какой?
pcust32 написав:В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними. А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн. Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу. Эксвуйцябанк - это какой?
Ви не знаєте вуйця Бєні він же Ігор Валерійович Коломойша - колишній власник ПРиват банку - ексВуйцябанки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ethereum написав:Криза вже є як на мене. Дефляція і від'ємне сальдо,збільшення боргів. Ціни просто вже понадєвропейські. Довго таке не може бути. Час скупляти валюту.
Кризи ще немає. ТОргівля росте. Є спад в промисловості. Борги відносно ВВП зменшуються. За цінами не дуже слідкую...не скажу. Якщо буде ринок землі наші місцеві нувориші будуть валюту заводити і гривня не повинна впасти мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
500 написав:Добрый день, коллеги. Прошу комментариев по такому делу. Есть небезивестный меткомбинат в г. Запорожье, входящий в СКМ. Есть некогда кэптивный, а сегодня вполне себе почти нет, ПУМБ. Есть поставщики на меткомбинат и расчеты с ними. То, что комбинат рассчитывается так себе, то дело понятное. Но в последнее время поставщики сообщают, что комбинат вообще не рассчитывается якобы. Якобы единственный способ получить с него деньги это заключить договор обратного факторинга с ПУМБом. Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату. Т.е. для пополнения собственных оборотных поставщик залезет в кредит у ПУМБа и непонятно рассчитается ли меткомбинат, а банку долги будь добр отдай. Если не идешь на такую схему, то денег не вытащить. В связи с этим вопросы для обсуждения: 1. Это промгруппа таким образом удешевляет долги на суммы оплат ПУМБу по кредитам? 2. Это ПУМБ пытаются показать таким крутым поставщиком ненужных финуслуг для поднятия его крутости в глазах потенциального покупателя? Вот тут как "портретист на Трехсвятской" рисуют 1000 клиентов на лям в среднем - кто они? https://about.pumb.ua/ru/presscenter/news/item/4435- 3. Это группа ставит поставщиков в долговое стойло с целью потом пощупать их бизнес на предмет перехода прав собственности через юридические беседы о долгах ПУМБу, которые без расчета заведомо не вернуть? 4. Или в группе что-то происходит, что не предусматривает нормальные расчеты с поставщиками вообще и как-о поясняет вышеизложенное? Я несколько далек от этой темы, но повествование несколько озадачивает. Может кто направит мысли в нужно русло. Спасибо.
Что то совсем непонятно - зачем поставлять что то тому, кто за это не рассчитывается? В чем смысл? Чуваки придумали схему, где вместо отката идёт расходы на кредит пумба - зачем влазить в эти мутные схемы добросовестными поставщиками чего либо?
У многих крупных предприятий основное требование, оплата с отсрочкой после поставки и многие демпингуют и идут на риск таких поставок, где-то личные договоренности, где-то привычка ведь уже не первый раз так работаем и раньше платили. А многие в тендерах прописывают такое условие в договор, который не обсуждается... скорее всего специально, чтобы только свои прошли.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Ethereum написав:Криза вже є як на мене. Дефляція і від'ємне сальдо,збільшення боргів. Ціни просто вже понадєвропейські. Довго таке не може бути. Час скупляти валюту.
Кризи ще немає. ТОргівля росте. Є спад в промисловості. Борги відносно ВВП зменшуються. За цінами не дуже слідкую...не скажу. Якщо буде ринок землі наші місцеві нувориші будуть валюту заводити і гривня не повинна впасти мабуть.
Шановний не буду сперечатися є цифри офіційні,а вони чітко говорять що борг збільшився.Як то так долар падає,а борг збльшується? А як 15-16% ОВЗ будуть віддавати? Чим?? Про ціни вийдіть в магазин.
Державний та гарантований державою борг України в 2019 р. (млн. грн.) загальний борг зовнішній борг внутрішній борг на 31.12.2018 2 168 627,1 46150.7 2.2% 1 397 217,8 2.0% 771 409,3 2.5% на 30.09.2019 1 997 752,1 -69373.0 -3.4% 1 159 842,8 -7.3% 837 909,3 2.7% За рік: на 30.09.2019 1 997 752,1 -170875.0 -7.9% 1 159 842,8 -17.0%837 909,3 8.6%
Тітонька Го виглядає набагато привабливіше за вуйця Бєню. Виглядає що Вуйцьо прийняв рішення піти на співпрацю з людьми Трампа для спасіння своєї д*пи. Для цього почала використовуватися агентура супостата пу в Україні (депутат Деркач від пу + депутат Дубінський від Вуйця). Звідси проросійська риторика Вуйця. Ставки дуже високі. Це розуміє МВФ який може не почати нову співпрацю з УКраїною.Це може привести до значної дестабілізації в країні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
pcust32 написав:В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними. А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн. Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу. Эксвуйцябанк - это какой?
Ви не знаєте вуйця Бєні він же Ігор Валерійович Коломойша - колишній власник ПРиват банку - ексВуйцябанки.