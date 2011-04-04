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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 618619620621>
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:30

Ріст доходів продовжується...це вже за 10 місяців
http://finbalance.com.ua/news/nbu-pributok-bankiv-u-sichni-zhovtni-zbilshivsya-v-35-raziv---do-52-mlrd-hrn
Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:43

В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними.
А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн.
Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу. :oops:
Эксвуйцябанк - это какой? :)
pcust32
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:53

  pcust32 написав:В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними.
А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн.
Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу. :oops:
Эксвуйцябанк - это какой? :)

Ви не знаєте вуйця Бєні він же Ігор Валерійович Коломойша - колишній власник ПРиват банку - ексВуйцябанки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:06

  Квесторе_поверніться написав:Ріст доходів продовжується...це вже за 10 місяців
http://finbalance.com.ua/news/nbu-pributok-bankiv-u-sichni-zhovtni-zbilshivsya-v-35-raziv---do-52-mlrd-hrn
Яшу і Катерину краще не рухати.
Весною літом року 2020 суне мабуть на нас тітка криза Світова...жирку піднакопити слід якнайбільше.


Криза вже є як на мене. Дефляція і від'ємне сальдо,збільшення боргів. Ціни просто вже понадєвропейські. Довго таке не може бути. Час скупляти валюту.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ethereum написав:Криза вже є як на мене. Дефляція і від'ємне сальдо,збільшення боргів. Ціни просто вже понадєвропейські. Довго таке не може бути. Час скупляти валюту.

Кризи ще немає. ТОргівля росте. Є спад в промисловості.
Борги відносно ВВП зменшуються.
За цінами не дуже слідкую...не скажу.
Якщо буде ринок землі наші місцеві нувориші будуть валюту заводити і гривня не повинна впасти мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:54

  Stringer написав:
  500 написав:Добрый день, коллеги. Прошу комментариев по такому делу. Есть небезивестный меткомбинат в г. Запорожье, входящий в СКМ. Есть некогда кэптивный, а сегодня вполне себе почти нет, ПУМБ. Есть поставщики на меткомбинат и расчеты с ними. То, что комбинат рассчитывается так себе, то дело понятное. Но в последнее время поставщики сообщают, что комбинат вообще не рассчитывается якобы. Якобы единственный способ получить с него деньги это заключить договор обратного факторинга с ПУМБом. Условия обратного факторинга - чуть ли не пей здесь: кредит под залог долга меткомбината, от которого ПУМБ может отказаться в любой момент, а поручителем по нему выступает сам же поставщик комбинату. Т.е. для пополнения собственных оборотных поставщик залезет в кредит у ПУМБа и непонятно рассчитается ли меткомбинат, а банку долги будь добр отдай. Если не идешь на такую схему, то денег не вытащить.
В связи с этим вопросы для обсуждения:
1. Это промгруппа таким образом удешевляет долги на суммы оплат ПУМБу по кредитам?
2. Это ПУМБ пытаются показать таким крутым поставщиком ненужных финуслуг для поднятия его крутости в глазах потенциального покупателя?
Вот тут как "портретист на Трехсвятской" рисуют 1000 клиентов на лям в среднем - кто они? https://about.pumb.ua/ru/presscenter/news/item/4435-
3. Это группа ставит поставщиков в долговое стойло с целью потом пощупать их бизнес на предмет перехода прав собственности через юридические беседы о долгах ПУМБу, которые без расчета заведомо не вернуть?
4. Или в группе что-то происходит, что не предусматривает нормальные расчеты с поставщиками вообще и как-о поясняет вышеизложенное?
Я несколько далек от этой темы, но повествование несколько озадачивает.
Может кто направит мысли в нужно русло. Спасибо.

Что то совсем непонятно - зачем поставлять что то тому, кто за это не рассчитывается?
В чем смысл?
Чуваки придумали схему, где вместо отката идёт расходы на кредит пумба - зачем влазить в эти мутные схемы добросовестными поставщиками чего либо?

У многих крупных предприятий основное требование, оплата с отсрочкой после поставки и многие демпингуют и идут на риск таких поставок, где-то личные договоренности, где-то привычка ведь уже не первый раз так работаем и раньше платили.
А многие в тендерах прописывают такое условие в договор, который не обсуждается... скорее всего специально, чтобы только свои прошли.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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ВАГ вангує - обліковка 8% вже через рік!

https://nv.ua/ukraine/politics/gontarev ... 50498.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Криза вже є як на мене. Дефляція і від'ємне сальдо,збільшення боргів. Ціни просто вже понадєвропейські. Довго таке не може бути. Час скупляти валюту.

Кризи ще немає. ТОргівля росте. Є спад в промисловості.
Борги відносно ВВП зменшуються.
За цінами не дуже слідкую...не скажу.
Якщо буде ринок землі наші місцеві нувориші будуть валюту заводити і гривня не повинна впасти мабуть.


Шановний не буду сперечатися є цифри офіційні,а вони чітко говорять що борг збільшився.Як то так долар падає,а борг збльшується?
А як 15-16% ОВЗ будуть віддавати? Чим?? :D
Про ціни вийдіть в магазин.

Державний та гарантований державою борг України в 2019 р. (млн. грн.)
загальний борг
зовнішній борг вну­трішній борг
на 31.12.2018 2 168 627,1 46150.7 2.2% 1 397 217,8 2.0% 771 409,3 2.5%
на 30.09.2019 1 997 752,1 -69373.0 -3.4% 1 159 842,8 -7.3% 837 909,3 2.7%
За рік:
на 30.09.2019 1 997 752,1 -170875.0 -7.9% 1 159 842,8 -17.0% 837 909,3 8.6%
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:35

  greenozon написав:ВАГ вангує - обліковка 8% вже через рік!

https://nv.ua/ukraine/politics/gontarev ... 50498.html

Тітонька Го виглядає набагато привабливіше за вуйця Бєню.
Виглядає що Вуйцьо прийняв рішення піти на співпрацю з людьми Трампа для спасіння своєї д*пи. Для цього почала використовуватися агентура супостата пу в Україні (депутат Деркач від пу + депутат Дубінський від Вуйця). Звідси проросійська риторика Вуйця. Ставки дуже високі. Це розуміє МВФ який може не почати нову співпрацю з УКраїною.Це може привести до значної дестабілізації в країні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:43

  Квесторе_поверніться написав:
  pcust32 написав:В ексВуйцябанки є депо з соціальних і зарплатних карт 15,5% річних [color=#008000]чистими[/color] на рік. Це 19,25% грязними.
А це краще ніж в Братків 18,5% +0,5 кишмишу від 10000 онлайн.
Про 18% в Порохбанці на 10 років вже мовчу. :oops:
Эксвуйцябанк - это какой? :)

Ви не знаєте вуйця Бєні він же Ігор Валерійович Коломойша - колишній власник ПРиват банку - ексВуйцябанки.

А кто такие братки? А-банк?
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