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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:46

SAndriy1 они,Рахмилевичи по-нашему(мы росли вместе на Печерске в одном дворе,младший сопливил постоянно),но она (львовянка) использует свой жаргон,гдет есть даже словарь :D
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:51

  Мизантрóп написав:SAndriy1 они,Рахмилевичи по-нашему(мы росли вместе на Печерске в одном дворе,младший сопливил постоянно),но она (львовянка) использует свой жаргон,гдет есть даже словарь :D

Спасибо! У меня высшее финансовое образование - а здесь какое-то другое необходимо, чтобы разобраться ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:51

SAndriy1 опыт и практика)) у меня первое-верхнее (по-Вашему высшее) не финансовое,а экономическое.Это так,к сведению.Специальность лишь -финансист,а специализация- "Банківська справа".Мир на земле настанет тогда, когда все добрые люди соберутся вместе и убьют всех плохих.Удачи.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:04

И до конца месяца банк "земельный капиатал" дает около 19,5% на депо в 100 тыс. грн. (18,5%+ 1000 грн. выплата на счет) капитализация или выплата ежемесячно.
demichh
 
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