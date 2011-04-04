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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:46
SAndriy1 они,Рахмилевичи по-нашему(мы росли вместе на Печерске в одном дворе,младший сопливил постоянно),но она (львовянка) использует свой жаргон,гдет есть даже словарь
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Нед 24 лис, 2019 15:51
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:51
SAndriy1 опыт и практика)) у меня первое-верхнее (по-Вашему высшее) не финансовое,а экономическое.Это так,к сведению.Специальность лишь -финансист,а специализация- "Банківська справа".Мир на земле настанет тогда, когда все добрые люди соберутся вместе и убьют всех плохих.Удачи.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:04
И до конца месяца банк "земельный капиатал" дает около 19,5% на депо в 100 тыс. грн. (18,5%+ 1000 грн. выплата на счет) капитализация или выплата ежемесячно.
Додано: Нед 24 лис, 2019 18:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Не просто Абанк.
А в Абанці Ви повинні мати карту Зелена або Універсальну з фото.
Депо слід відкривати онлайн з грошенят які пролежали не більше 2 днів на карті і зайшли на неї безналом.
Сума депо від 10000 грн.
Ахція до 15 січня року 2020.
Кишмиш з Уні 0,5%, з КДВ 1%.
Якщо є запитання завжди раді відповісти.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:27
Так, Зємєля є лідером на часі...але в до західних теренів ще не дійшов.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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