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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:22
Ethereum написав: Квесторе_поверніться написав: demichh написав:
И до конца месяца банк "земельный капиатал" дает около 19,5% на депо в 100 тыс. грн. (18,5%+ 1000 грн. выплата на счет) капитализация или выплата ежемесячно.
Так, Зємєля є лідером на часі...але в до західних теренів ще не дійшов.
А чий то банк? Всі ці східні банки не дуже безпечні.
bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
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