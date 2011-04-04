Ethereum написав:
А чий то банк? Всі ці східні банки не дуже безпечні.
bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:22
bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:38
Re: Байки про банки і не тільки....
Як і просили, голосування за кращого на форумі, зокрема присвячене й ювілею гілки: Фінансовий гуру Finance.UA
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