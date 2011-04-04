|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:22
Ethereum написав: Квесторе_поверніться написав: demichh написав:
И до конца месяца банк "земельный капиатал" дает около 19,5% на депо в 100 тыс. грн. (18,5%+ 1000 грн. выплата на счет) капитализация или выплата ежемесячно.
Так, Зємєля є лідером на часі...але в до західних теренів ще не дійшов.
А чий то банк? Всі ці східні банки не дуже безпечні.
bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
-
bylvklad
-
-
- Повідомлень: 314
- З нами з: 28.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 09:38
Як і просили, голосування за кращого на форумі, зокрема присвячене й ювілею гілки: Фінансовий гуру Finance.UA
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26012
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1130 раз.
- Подякували: 6107 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:19
pcust32 написав:
Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку.
Во, у меня похожий вопрос есть. Щас по дефолту получаю соц выплаты на карточку ощада, хотел бы перебежать к бегемоту. Каков алгоритм действий?
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:08
escobar написав: pcust32 написав:
Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку.
Во, у меня похожий вопрос есть. Щас по дефолту получаю соц выплаты на карточку ощада, хотел бы перебежать к бегемоту. Каков алгоритм действий?
Я наоборот хочу звалити з Привату подалі.Приват може зупинитися в любий момент.Ощад не найгірший варіант.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 904
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:54
Ethereum написав: escobar написав: pcust32 написав:
Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку.
Во, у меня похожий вопрос есть. Щас по дефолту получаю соц выплаты на карточку ощада, хотел бы перебежать к бегемоту. Каков алгоритм действий?
Я наоборот хочу звалити з Привату подалі.Приват може зупинитися в любий момент.Ощад не найгірший варіант.
У ощада просто в активе есть разве бесплатные сэп переводы с карточки.
А у зеленой тушки и проценты за овернайт остаток на счете, и депозит безналоговый, хммм...
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:14
escobar написав: Ethereum написав: escobar написав:
Во, у меня похожий вопрос есть. Щас по дефолту получаю соц выплаты на карточку ощада, хотел бы перебежать к бегемоту. Каков алгоритм действий?
Я наоборот хочу звалити з Привату подалі.Приват може зупинитися в любий момент.Ощад не найгірший варіант.
У ощада просто в активе есть разве бесплатные сэп переводы с карточки.
А у зеленой тушки и проценты за овернайт остаток на счете, и депозит безналоговый, хммм...
Есть
СЭП ваащето с картсчета, а не карточки. Есть и у ощАда.
Овернайт? Эт вы так про бессрочный депо, он у ощАда 9%, а у бегемота -- 7%
Безналоговый? Так вы пенсию будете на депо оставлять или тратить?
У ощАда есть СМС-инфо за 5-7грн/мес, от которого оч. трудно избавиться, а ИБ вааще без этой абонки не работает
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29679
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2367 раз.
- Подякували: 3431 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|211977
|
|
|50
|79772
|
|
|18
|20433
|
|