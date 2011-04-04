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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:22

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:И до конца месяца банк "земельный капиатал" дает около 19,5% на депо в 100 тыс. грн. (18,5%+ 1000 грн. выплата на счет) капитализация или выплата ежемесячно.

Так, Зємєля є лідером на часі...але в до західних теренів ще не дійшов. :(


А чий то банк? Всі ці східні банки не дуже безпечні.

bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Як і просили, голосування за кращого на форумі, зокрема присвячене й ювілею гілки: Фінансовий гуру Finance.UA
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:19

  pcust32 написав:Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку.

Во, у меня похожий вопрос есть. Щас по дефолту получаю соц выплаты на карточку ощада, хотел бы перебежать к бегемоту. Каков алгоритм действий?
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:08

  escobar написав:
  pcust32 написав:Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку.

Во, у меня похожий вопрос есть. Щас по дефолту получаю соц выплаты на карточку ощада, хотел бы перебежать к бегемоту. Каков алгоритм действий?


Я наоборот хочу звалити з Привату подалі.Приват може зупинитися в любий момент.Ощад не найгірший варіант.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:54

  Ethereum написав:
  escobar написав:
  pcust32 написав:Добрый день
Моя свекровь наконец-то дозрела до мысли что получать пенсию будет проще на карточку.

Во, у меня похожий вопрос есть. Щас по дефолту получаю соц выплаты на карточку ощада, хотел бы перебежать к бегемоту. Каков алгоритм действий?


Я наоборот хочу звалити з Привату подалі.Приват може зупинитися в любий момент.Ощад не найгірший варіант.

У ощада просто в активе есть разве бесплатные сэп переводы с карточки.
А у зеленой тушки и проценты за овернайт остаток на счете, и депозит безналоговый, хммм...
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:14

  escobar написав:
  Ethereum написав:
  escobar написав:Во, у меня похожий вопрос есть. Щас по дефолту получаю соц выплаты на карточку ощада, хотел бы перебежать к бегемоту. Каков алгоритм действий?


Я наоборот хочу звалити з Привату подалі.Приват може зупинитися в любий момент.Ощад не найгірший варіант.

У ощада просто в активе есть разве бесплатные сэп переводы с карточки.
А у зеленой тушки и проценты за овернайт остаток на счете, и депозит безналоговый, хммм...

Есть
СЭП ваащето с картсчета, а не карточки. Есть и у ощАда.
Овернайт? Эт вы так про бессрочный депо, он у ощАда 9%, а у бегемота -- 7%
Безналоговый? Так вы пенсию будете на депо оставлять или тратить? :wink:
У ощАда есть СМС-инфо за 5-7грн/мес, от которого оч. трудно избавиться, а ИБ вааще без этой абонки не работает :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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