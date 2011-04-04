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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:11

  Faceless написав:
  Квесторе_поверніться написав:На цю годину хто в лідерах?

clientage

хотел воздержаться, но раз так - нужно срочно исправлять
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:47

ТРИ ТУПЫЕ СТРАНЫ И АРАХАМИЯ

Великолепная сделка на 734 миллиона долларов! Азербайджанская компания покупает бизнес у россиян — #Vodafone Украина. Сделка проводится в Нидерландах. Bingo! Казна Нидерландов получат свою долю в этой сделке.
Почему не в Азербайджане, не в России и не в Украине? Да потому что в Нидерландах стороны уплатят минимальные налоги.

Тупое правительство Азербайджана не создало у себя условий, чтобы выгодно оформлять крупные #бизнес-сделки. Капитал Азербайджана работает в Нидерландах. Тупое правительство России создало у себя такие условия, что никто не хочет проводить в РФ сделки подобных масштабов. Российский владелец Vodafone Украина едет в Нидерланды. Тупое правительство Украины за многие годы независимости так ничего и не сделало, чтобы бизнесу стало выгодно. В итоге Азербайджан получает ноль, Россия — ноль, Украина — ноль. #Деньги выезжают из этих территорий.

Да здравствуют Нидерланды!!! Казна Нидерландов получит свою долю в этой сделке. Умные страны cоздают офшоры и выкачивают капитал из тупых стран ‼️

Тупой не народ Азербайджана, не народ России, не народ Украины, а наши правительства. Это государственные управленцы и чиновники не в своём уме, потому что не понимают, что высокие, несправедливые налоги и есть то самое зло, которое стреножит бизнес и рассеивает деньги по офшорам.

Бюджет в дефиците, экономика стагнирует, а глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия этим хвалится… Более того, он анонсирует ещё несколько крупных бизнес-сделок.

Украинской власти нужно посыпать голову пеплом, что крупная сделка будет проведена не у нас, а в Нидерландах. Потому что капиталы как были в офшорах, так там и останутся, а #Арахамия вместе со всем правительством может понюхать толстый болт.

Отмена налогов на нашей территории — единственный выход из нищеты.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 485&type=3
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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