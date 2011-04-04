хотел воздержаться, но раз так - нужно срочно исправлять
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Додано: Пон 25 лис, 2019 19:11
хотел воздержаться, но раз так - нужно срочно исправлять
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:47
ТРИ ТУПЫЕ СТРАНЫ И АРАХАМИЯ
Великолепная сделка на 734 миллиона долларов! Азербайджанская компания покупает бизнес у россиян — #Vodafone Украина. Сделка проводится в Нидерландах. Bingo! Казна Нидерландов получат свою долю в этой сделке.
Почему не в Азербайджане, не в России и не в Украине? Да потому что в Нидерландах стороны уплатят минимальные налоги.
Тупое правительство Азербайджана не создало у себя условий, чтобы выгодно оформлять крупные #бизнес-сделки. Капитал Азербайджана работает в Нидерландах. Тупое правительство России создало у себя такие условия, что никто не хочет проводить в РФ сделки подобных масштабов. Российский владелец Vodafone Украина едет в Нидерланды. Тупое правительство Украины за многие годы независимости так ничего и не сделало, чтобы бизнесу стало выгодно. В итоге Азербайджан получает ноль, Россия — ноль, Украина — ноль. #Деньги выезжают из этих территорий.
Да здравствуют Нидерланды!!! Казна Нидерландов получит свою долю в этой сделке. Умные страны cоздают офшоры и выкачивают капитал из тупых стран ‼️
Тупой не народ Азербайджана, не народ России, не народ Украины, а наши правительства. Это государственные управленцы и чиновники не в своём уме, потому что не понимают, что высокие, несправедливые налоги и есть то самое зло, которое стреножит бизнес и рассеивает деньги по офшорам.
Бюджет в дефиците, экономика стагнирует, а глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия этим хвалится… Более того, он анонсирует ещё несколько крупных бизнес-сделок.
Украинской власти нужно посыпать голову пеплом, что крупная сделка будет проведена не у нас, а в Нидерландах. Потому что капиталы как были в офшорах, так там и останутся, а #Арахамия вместе со всем правительством может понюхать толстый болт.
Отмена налогов на нашей территории — единственный выход из нищеты.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:13
25.11.2019 / А. Гулей, А. Кущ, Т. Козак и А. Дробязко о идее слияния Ощадбанка и ПриватБанка
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:32
Знову, як і багато років тому змагання між валютною і банківською гілкою.
Найкращі представники визначені...між ними і розгорнеться змагання за пальму першості.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:33
Якась фантастична ідея.
МВФ цього не схвалив би.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:35
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Додано: Пон 25 лис, 2019 20:44
Уже год нет траншей МВФ, вам как-то холодно или горячо от этого, и только гривна укрепляется. Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:01
Без МВФ такі як Вуйцьо Беня і інші олігархи так тут розгулялися б, що і до хаусу було б недалеко.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 21:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Збочення якесь
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