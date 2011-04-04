Додано: Пон 25 лис, 2019 19:47

Великолепная сделка на 734 миллиона долларов! Азербайджанская компания покупает бизнес у россиян — #Vodafone Украина. Сделка проводится в Нидерландах. Bingo! Казна Нидерландов получат свою долю в этой сделке.Почему не в Азербайджане, не в России и не в Украине? Да потому что в Нидерландах стороны уплатят минимальные налоги.Тупое правительство Азербайджана не создало у себя условий, чтобы выгодно оформлять крупные #бизнес-сделки. Капитал Азербайджана работает в Нидерландах. Тупое правительство России создало у себя такие условия, что никто не хочет проводить в РФ сделки подобных масштабов. Российский владелец Vodafone Украина едет в Нидерланды. Тупое правительство Украины за многие годы независимости так ничего и не сделало, чтобы бизнесу стало выгодно. В итоге Азербайджан получает ноль, Россия — ноль, Украина — ноль. #Деньги выезжают из этих территорий.Да здравствуют Нидерланды!!! Казна Нидерландов получит свою долю в этой сделке. Умные страны cоздают офшоры и выкачивают капитал из тупых стран ‼️Тупой не народ Азербайджана, не народ России, не народ Украины, а наши правительства. Это государственные управленцы и чиновники не в своём уме, потому что не понимают, что высокие, несправедливые налоги и есть то самое зло, которое стреножит бизнес и рассеивает деньги по офшорам.Бюджет в дефиците, экономика стагнирует, а глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия этим хвалится… Более того, он анонсирует ещё несколько крупных бизнес-сделок.Украинской власти нужно посыпать голову пеплом, что крупная сделка будет проведена не у нас, а в Нидерландах. Потому что капиталы как были в офшорах, так там и останутся, а #Арахамия вместе со всем правительством может понюхать толстый болт.Отмена налогов на нашей территории — единственный выход из нищеты.