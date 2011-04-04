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Уже год нет траншей МВФ, вам как-то холодно или горячо от этого, и только гривна укрепляется. Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?
Без МВФ такі як Вуйцьо Беня і інші олігархи так тут розгулялися б, що і до хаусу було б недалеко.[/quote]
Год нет никакого МВФ, что изменилось по сравнению с прошлым годом, за год по рейтингам состояние Ахметова сильно выросло, остальные олигархи топчутся на месте. Но претензий у МВФ к Ахметову нет никаких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.