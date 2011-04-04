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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:06
Квесторе_поверніться написав: freeze написав:
Якась фантастична ідея.
МВФ цього не схвалив би.
Уже год нет траншей МВФ, вам как-то холодно или горячо от этого, и только гривна укрепляется. Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?
Без МВФ такі як Вуйцьо Беня і інші олігархи так тут розгулялися б, що і до хаусу було б недалеко.[/quote]
Год нет никакого МВФ, что изменилось по сравнению с прошлым годом, за год по рейтингам состояние Ахметова сильно выросло, остальные олигархи топчутся на месте.
Но претензий у МВФ к Ахметову нет никаких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 21:25
freeze написав:
Год нет никакого МВФ, что изменилось по сравнению с прошлым годом, за год по рейтингам состояние Ахметова сильно выросло, остальные олигархи топчутся на месте.
Но претензий у МВФ к Ахметову нет никаких.
МВФ є...як той суслік.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:31
freeze написав:
Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?
Дивлячись на те, які зараз дилетанти при владі, узгоджувати рішення з МВФ - не найгірша ідея
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V2
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:46
V2 написав: freeze написав:
Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?
Дивлячись на те, які зараз дилетанти при владі, узгоджувати рішення з МВФ - не найгірша ідея
Это кажется, что дилетанты, похоже все идет по плану.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:56
freeze
План якийсь дивний та не надто веселий
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Додано: Пон 25 лис, 2019 23:06
freeze написав: Квесторе_поверніться написав:
Якась фантастична ідея.
МВФ цього не схвалив би.
Уже год нет траншей МВФ, вам как-то холодно или горячо от этого, и только гривна укрепляется. Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?
Мне лично холодно, под какой % и требования/контроль дает деньги МВФ и под какой % мы берем деньги последний год+, текущий курс абсолютно не показатель здоровья экономики
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NDV
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Додано: Вів 26 лис, 2019 00:19
NDV написав: freeze написав:
Уже год нет траншей МВФ, вам как-то холодно или горячо от этого, и только гривна укрепляется. Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?
Мне лично холодно, под какой % и требования/контроль дает деньги МВФ и под какой % мы берем деньги последний год+, текущий курс абсолютно не показатель здоровья экономики
Насколько поменяется ситуация, если МВФ даст транш в один миллиард долларов в следующем году ?
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