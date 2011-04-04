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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:[quote="4802603:ТИХИЙ"]25.11.2019 / А. Гулей, А. Кущ, Т. Козак и А. Дробязко о идее слияния Ощадбанка и ПриватБанка https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... n_get_more

Якась фантастична ідея.
МВФ цього не схвалив би.


Уже год нет траншей МВФ, вам как-то холодно или горячо от этого, и только гривна укрепляется. Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?

Без МВФ такі як Вуйцьо Беня і інші олігархи так тут розгулялися б, що і до хаусу було б недалеко.[/quote]

Год нет никакого МВФ, что изменилось по сравнению с прошлым годом, за год по рейтингам состояние Ахметова сильно выросло, остальные олигархи топчутся на месте.
Но претензий у МВФ к Ахметову нет никаких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:Год нет никакого МВФ, что изменилось по сравнению с прошлым годом, за год по рейтингам состояние Ахметова сильно выросло, остальные олигархи топчутся на месте.
Но претензий у МВФ к Ахметову нет никаких.

МВФ є...як той суслік.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?


Дивлячись на те, які зараз дилетанти при владі, узгоджувати рішення з МВФ - не найгірша ідея ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:46

Re: Байки про банки і не тільки....

V2 написав:
  freeze написав:Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?


Дивлячись на те, які зараз дилетанти при владі, узгоджувати рішення з МВФ - не найгірша ідея ;)


Это кажется, что дилетанты, похоже все идет по плану.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:56

freeze
План якийсь дивний та не надто веселий :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:06

  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ТИХИЙ написав:25.11.2019 / А. Гулей, А. Кущ, Т. Козак и А. Дробязко о идее слияния Ощадбанка и ПриватБанка https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... n_get_more

Якась фантастична ідея.
МВФ цього не схвалив би.


Уже год нет траншей МВФ, вам как-то холодно или горячо от этого, и только гривна укрепляется. Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?


Мне лично холодно, под какой % и требования/контроль дает деньги МВФ и под какой % мы берем деньги последний год+, текущий курс абсолютно не показатель здоровья экономики
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:19

Re: Байки про банки і не тільки....

NDV написав:
  freeze написав:Уже год нет траншей МВФ, вам как-то холодно или горячо от этого, и только гривна укрепляется. Все время будем носить на утверждения в МВФ любые решения ?


Мне лично холодно, под какой % и требования/контроль дает деньги МВФ и под какой % мы берем деньги последний год+, текущий курс абсолютно не показатель здоровья экономики


Насколько поменяется ситуация, если МВФ даст транш в один миллиард долларов в следующем году ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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