Шо не так?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:23
Це Вуйця Бєні затія...чого народу до НБУ нагнав?
Шо не так?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:30
Коли вже Беню і топ менеджерів газу арештують як в Польщі?
В Польше задержаны три топ-менеджера газовой компании, заключившие "невыгодный" договор с Россией
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:36
Руки геть від Катерини.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:46
пц
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:50
А причем здеся НБУ? Нуна к Кабмину идти!
Эт все равно, шо я буду топтать свой кошелек, патамуша в он мне мало денеХ дает
... делайте хоть что-нибудь!
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