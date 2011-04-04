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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:23

Це Вуйця Бєні затія...чого народу до НБУ нагнав?
Шо не так?
http://finbalance.com.ua/news/mitinhari-sered-yakikh-pratsivniki-zavodiv-kolomoyskoho-namahalisya-prorvatisya-v-budivlyu-nbu
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:30

  Квесторе_поверніться написав:Це Вуйця Бєні затія...чого народу до НБУ нагнав?
Шо не так?
http://finbalance.com.ua/news/mitinhari-sered-yakikh-pratsivniki-zavodiv-kolomoyskoho-namahalisya-prorvatisya-v-budivlyu-nbu


Коли вже Беню і топ менеджерів газу арештують як в Польщі?
В Польше задержаны три топ-менеджера газовой компании, заключившие "невыгодный" договор с Россией
https://www.currenttime.tv/a/polsha-gaz ... 92772.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:36

https://www.unian.ua/society/10767815-mitinguvalniki-pid-nbu-prorvalisya-v-budivlyu-video.html
Руки геть від Катерини.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:46

  Квесторе_поверніться написав:https://www.unian.ua/society/10767815-mitinguvalniki-pid-nbu-prorvalisya-v-budivlyu-video.html
Руки геть від Катерини.

пц
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:50

  Квесторе_поверніться написав:https://www.unian.ua/society/10767815-mitinguvalniki-pid-nbu-prorvalisya-v-budivlyu-video.html
Руки геть від Катерини.

Працівники обурені нищівною політикою Національного банку та вимагають сприяти розвитку важкої промисловості. Серед основних гасел: "Смолій, не грабуй народ", "Очистити злочинне керівництво НБУ", "Банківська система НБУ – економічний геноцид українців".


А причем здеся НБУ? Нуна к Кабмину идти!
Эт все равно, шо я буду топтать свой кошелек, патамуша в он мне мало денеХ дает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 622623624625
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