Шо не так?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:23
Це Вуйця Бєні затія...чого народу до НБУ нагнав?
Шо не так?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:30
Коли вже Беню і топ менеджерів газу арештують як в Польщі?
В Польше задержаны три топ-менеджера газовой компании, заключившие "невыгодный" договор с Россией
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:36
Руки геть від Катерини.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:46
пц
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:50
А причем здеся НБУ? Нуна к Кабмину идти!
Эт все равно, шо я буду топтать свой кошелек, патамуша в он мне мало денеХ дает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 26 лис, 2019 18:02
Грошей в казні -0. Нашим працівникам не віддають за квитки,які купляли за свої кошти . Завжди вертали через місяць. Вже 2 місяці не віддають держкошти,хоч документи вже оформлені. Просто банально немає коштів на рахунку міністерства... Це факт. Дякуємо долярчикам за те що ви їх зробили.
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:32
Re: Байки про банки і не тільки....
А я сразу набираю 0800213200 с тилипона четвертого встречного.
Тигру до сих пор не докладывают мяса
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 26 лис, 2019 22:29
Прикольно що істерика в ЗМІ відсутня по типу коли порох продав свій завод
Додано: Вів 26 лис, 2019 22:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Фридман не президент Украины и даже не резидент, с каких фигов у него должны быть позывы здесь заплатить налоги ?
Если уж патриотчный Порошенко не платит, то гражданин Израиля тоже вряд ли будет стремиться платить.
Хотя оба случая с точки бюджета Украины выглядят беспредельной наглостью, хотя и в рамках де бильного законодательства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 26 лис, 2019 23:01
Re: Байки про банки і не тільки....
емм
грошей в казні - кури не клюють!
інше діло навіщо їх там маринують!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|