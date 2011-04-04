Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Провівши обстеження аналізів(показників діяльності банків станом на 1,11,08) можна ідентифікувати проблеми "здоров"я у декількох пацієнтів з "Першої 20-ки"... ------------------------ Так ця гілка розпочиналась...здоровячка Квестору і всім.
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Великолепная сделка на 734 миллиона долларов! Азербайджанская компания покупает бизнес у россиян — #Vodafone Украина. Сделка проводится в Нидерландах. Bingo! Казна Нидерландов получат свою долю в этой сделке. Почему не в Азербайджане, не в России и не в Украине? Да потому что в Нидерландах стороны уплатят минимальные налоги.
Прикольно що істерика в ЗМІ відсутня по типу коли порох продав свій завод
Просто при томасе была свобода слова, а сейчас - нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин