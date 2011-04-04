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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 624625626627>
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:02

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://www.unian.ua/society/10767815-mitinguvalniki-pid-nbu-prorvalisya-v-budivlyu-video.html
Руки геть від Катерини.

пц


тюряга плаче за цією махінаторшою!!!
і чим швидше тим краще.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:13

11 років сьогодні....згадаємо

Провівши обстеження аналізів(показників діяльності банків станом на 1,11,08) можна ідентифікувати проблеми "здоров"я у декількох пацієнтів з "Першої 20-ки"...
------------------------
Так ця гілка розпочиналась...здоровячка Квестору і всім.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:16

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це Вуйця Бєні затія...чого народу до НБУ нагнав?
Шо не так?
http://finbalance.com.ua/news/mitinhari-sered-yakikh-pratsivniki-zavodiv-kolomoyskoho-namahalisya-prorvatisya-v-budivlyu-nbu


Коли вже Беню і топ менеджерів газу арештують як в Польщі?
В Польше задержаны три топ-менеджера газовой компании, заключившие "невыгодный" договор с Россией
https://www.currenttime.tv/a/polsha-gaz ... 92772.html

По аналогии, у нас должны арестовать сына "прогрессивной социалистки", и его дружка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:17

  mephala написав:
  Вкладчик1234 написав:ТРИ ТУПЫЕ СТРАНЫ И АРАХАМИЯ

Великолепная сделка на 734 миллиона долларов! Азербайджанская компания покупает бизнес у россиян — #Vodafone Украина. Сделка проводится в Нидерландах. Bingo! Казна Нидерландов получат свою долю в этой сделке.
Почему не в Азербайджане, не в России и не в Украине? Да потому что в Нидерландах стороны уплатят минимальные налоги.


Прикольно що істерика в ЗМІ відсутня по типу коли порох продав свій завод :mrgreen:

Просто при томасе была свобода слова, а сейчас - нет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:46

  greenozon написав:тюряга плаче за цією махінаторшою!!!
і чим швидше тим краще.


Имхо почти все власть предержащие имеют в своей истории неправедные доходы и поступки.
К чему такая категоричность к конкретным личностям?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:49

  Aps написав:
  greenozon написав:тюряга плаче за цією махінаторшою!!!
і чим швидше тим краще.


Имхо почти все власть предержащие имеют в своей истории неправедные доходы и поступки.
К чему такая категоричность к конкретным личностям?

без греха лишь Мария :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:46

  Aps написав:
  greenozon написав:тюряга плаче за цією махінаторшою!!!
і чим швидше тим краще.


Имхо почти все власть предержащие имеют в своей истории неправедные доходы и поступки.
К чему такая категоричность к конкретным личностям?

Наверное потому что мы на банковском форуме ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:03

  Мизантрóп написав:
  Aps написав:
  greenozon написав:тюряга плаче за цією махінаторшою!!!
і чим швидше тим краще.


Имхо почти все власть предержащие имеют в своей истории неправедные доходы и поступки.
К чему такая категоричность к конкретным личностям?

без греха лишь Мария :lol:


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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:08

  ruvex написав:
Вон и Минфин по акции бонус +50 гривень при открытии депо по 27.11.2019 скрысятничал, среди бела дня убрали сейчас с сайта условие, час назад еще было. :mrgreen:


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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:16

  Stringer написав:
  Aps написав:
  greenozon написав:тюряга плаче за цією махінаторшою!!!
і чим швидше тим краще.


Имхо почти все власть предержащие имеют в своей истории неправедные доходы и поступки.
К чему такая категоричность к конкретным личностям?

Наверное потому что мы на банковском форуме ;-)

помнится мне,что финансы-это отношения,ну а банки - одно из действенных средств в той совокупности :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 27 лис, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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