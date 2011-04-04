jay2004
Так нужно новую заявку для промки, а заявка уже по банку была создана.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17
jay2004
Так нужно новую заявку для промки, а заявка уже по банку была создана.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Шо творять?
Так всі виявляться після перших 30. Ні?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:22
Пусть вешают счетчик на сайте, а то наперсток на наперстке. Розыгрыш на розыгрыше.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:26
В этом году Чорной пятницы финансовой нету 100 грн - курям на смех .
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