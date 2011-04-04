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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17
jay2004
Так нужно новую заявку для промки, а заявка уже по банку была создана.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17
jay2004 написав:
Тільки для перших 30-ти учасників акції "Бонус до депозиту" даруємо +100
Шо творять?
Так всі виявляться після перших 30. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:22
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Тільки для перших 30-ти учасників акції "Бонус до депозиту" даруємо +100
Шо творять?
Так всі виявляться після перших 30. Ні?
Пусть вешают счетчик на сайте, а то наперсток на наперстке. Розыгрыш на розыгрыше.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:26
ruvex написав: Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Тільки для перших 30-ти учасників акції "Бонус до депозиту" даруємо +100
Шо творять?
Так всі виявляться після перших 30. Ні?
Пусть вешают счетчик на сайте, а то наперсток на наперстке. Розыгрыш на розыгрыше.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:29
freeze написав: mephala написав: Вкладчик1234 написав:ТРИ ТУПЫЕ СТРАНЫ И АРАХАМИЯ
Великолепная сделка на 734 миллиона долларов! Азербайджанская компания покупает бизнес у россиян — #Vodafone Украина. Сделка проводится в Нидерландах. Bingo! Казна Нидерландов получат свою долю в этой сделке.
Почему не в Азербайджане, не в России и не в Украине? Да потому что в Нидерландах стороны уплатят минимальные налоги.
Прикольно що істерика в ЗМІ відсутня по типу коли порох продав свій завод
Фридман не президент Украины и даже не резидент, с каких фигов у него должны быть позывы здесь заплатить налоги ?
Если уж патриотчный Порошенко не платит, то гражданин Израиля тоже вряд ли будет стремиться платить.
Хотя оба случая с точки бюджета Украины выглядят беспредельной наглостью, хотя и в рамках де бильного законодательства.
ви прикалуєтеся? тобто продають українське підприємство в обох випадках а галас повинен бути тільки коли продає президент?
так чого ми чекаємо тоді в цій державі не розумію.
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mephala
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:38
mephala написав: freeze написав: mephala написав:
Прикольно що істерика в ЗМІ відсутня по типу коли порох продав свій завод
Фридман не президент Украины и даже не резидент, с каких фигов у него должны быть позывы здесь заплатить налоги ?
Если уж патриотчный Порошенко не платит, то гражданин Израиля тоже вряд ли будет стремиться платить.
Хотя оба случая с точки бюджета Украины выглядят беспредельной наглостью, хотя и в рамках де бильного законодательства.
ви прикалуєтеся? тобто продають українське підприємство
в обох випадках а галас повинен бути тільки коли продає президент?
так чого ми чекаємо тоді в цій державі не розумію.
Это когда это Ватафон украинским успел стать? -- старые иностранные владельцы передали контроль новым иностранным владельцам -- в иной стране, что не удивительно. ШОК/ИНТРИГИ/РАССЛЕДОВАНИЯ!
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:40
_hunter
а ВТБ це був який банк?
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mephala
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:44
mephala написав: freeze написав:
mephala написав:[quote="4802568:Вкладчик1234"]ТРИ ТУПЫЕ СТРАНЫ И АРАХАМИЯ
Великолепная сделка на 734 миллиона долларов! Азербайджанская компания покупает бизнес у россиян — #Vodafone Украина. Сделка проводится в Нидерландах. Bingo! Казна Нидерландов получат свою долю в этой сделке.
Почему не в Азербайджане, не в России и не в Украине? Да потому что в Нидерландах стороны уплатят минимальные налоги.
Прикольно що істерика в ЗМІ відсутня по типу коли порох продав свій завод
Фридман не президент Украины и даже не резидент, с каких фигов у него должны быть позывы здесь заплатить налоги ?
Если уж патриотчный Порошенко не платит, то гражданин Израиля тоже вряд ли будет стремиться платить.
Хотя оба случая с точки бюджета Украины выглядят беспредельной наглостью, хотя и в рамках де бильного законодательства.
ви прикалуєтеся? тобто продають українське підприємство в обох випадках а галас повинен бути тільки коли продає президент?
так чого ми чекаємо тоді в цій державі не розумію.[/quote]
Я же написал вроде понятно, президент, во многом ответственный за налоговую политику, не уплатил налоги, что вы хотите от бедного еврея(второго).
Дурной пример заразителен.
Кстати и третий еврей похоже не собирается менять законодательство по этому вопросу, зря выбирали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:49
mephala написав:_hunter
а ВТБ це був який банк?
Все очевидно, вроде:
2006: ОАО Банк ВТБ (Россия) приобрел 98 % АКБ «Мрия».
2007: АКБ «Мрия» переименован в ОАО ВТБ Банк. ЗАО «Внешторгбанк (Украина)» присоединен к ОАО ВТБ Банк на правах филиала.
Или к чему этот вопрос был?
Или, по вашему, любой иностранец, забредший на територию другого госсударства, автоматически становится его гражданином?..
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:52
freeze
я згоден з тим що президент відповідальний за податкову політику.
але істерика в ЗМІ була не з приводу покращення податкових законів щоб надходили кошти до нашого бюджету а з приводу що порушив закон та не заплатив. навіть слідство затіяли.
а зараз тиша. ні істерики в ЗМІ ні слідства. Портнов щось як миша сидить.
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mephala
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