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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 625626627628>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17

jay2004
Так нужно новую заявку для промки, а заявка уже по банку была создана.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Тільки для перших 30-ти учасників акції "Бонус до депозиту" даруємо +100

Шо творять?
Так всі виявляться після перших 30. Ні?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:22

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Тільки для перших 30-ти учасників акції "Бонус до депозиту" даруємо +100

Шо творять?
Так всі виявляться після перших 30. Ні?

Пусть вешают счетчик на сайте, а то наперсток на наперстке. Розыгрыш на розыгрыше. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:26

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Тільки для перших 30-ти учасників акції "Бонус до депозиту" даруємо +100

Шо творять?
Так всі виявляться після перших 30. Ні?

Пусть вешают счетчик на сайте, а то наперсток на наперстке. Розыгрыш на розыгрыше. :mrgreen:


В этом году Чорной пятницы финансовой нету :( 100 грн - курям на смех :cry: .
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:29

  freeze написав:
mephala написав:
  Вкладчик1234 написав:ТРИ ТУПЫЕ СТРАНЫ И АРАХАМИЯ

Великолепная сделка на 734 миллиона долларов! Азербайджанская компания покупает бизнес у россиян — #Vodafone Украина. Сделка проводится в Нидерландах. Bingo! Казна Нидерландов получат свою долю в этой сделке.
Почему не в Азербайджане, не в России и не в Украине? Да потому что в Нидерландах стороны уплатят минимальные налоги.


Прикольно що істерика в ЗМІ відсутня по типу коли порох продав свій завод :mrgreen:


Фридман не президент Украины и даже не резидент, с каких фигов у него должны быть позывы здесь заплатить налоги ?
Если уж патриотчный Порошенко не платит, то гражданин Израиля тоже вряд ли будет стремиться платить.
Хотя оба случая с точки бюджета Украины выглядят беспредельной наглостью, хотя и в рамках де бильного законодательства.

ви прикалуєтеся? тобто продають українське підприємство в обох випадках а галас повинен бути тільки коли продає президент?
так чого ми чекаємо тоді в цій державі не розумію.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:38

  mephala написав:
  freeze написав:
mephala написав:Прикольно що істерика в ЗМІ відсутня по типу коли порох продав свій завод :mrgreen:


Фридман не президент Украины и даже не резидент, с каких фигов у него должны быть позывы здесь заплатить налоги ?
Если уж патриотчный Порошенко не платит, то гражданин Израиля тоже вряд ли будет стремиться платить.
Хотя оба случая с точки бюджета Украины выглядят беспредельной наглостью, хотя и в рамках де бильного законодательства.

ви прикалуєтеся? тобто продають українське підприємство в обох випадках а галас повинен бути тільки коли продає президент?
так чого ми чекаємо тоді в цій державі не розумію.

Это когда это Ватафон украинским успел стать? -- старые иностранные владельцы передали контроль новым иностранным владельцам -- в иной стране, что не удивительно. ШОК/ИНТРИГИ/РАССЛЕДОВАНИЯ!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:40

_hunter
а ВТБ це був який банк? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:44

Re: Байки про банки і не тільки....

mephala написав:
  freeze написав:
mephala написав:[quote="4802568:Вкладчик1234"]ТРИ ТУПЫЕ СТРАНЫ И АРАХАМИЯ

Великолепная сделка на 734 миллиона долларов! Азербайджанская компания покупает бизнес у россиян — #Vodafone Украина. Сделка проводится в Нидерландах. Bingo! Казна Нидерландов получат свою долю в этой сделке.
Почему не в Азербайджане, не в России и не в Украине? Да потому что в Нидерландах стороны уплатят минимальные налоги.


Прикольно що істерика в ЗМІ відсутня по типу коли порох продав свій завод :mrgreen:


Фридман не президент Украины и даже не резидент, с каких фигов у него должны быть позывы здесь заплатить налоги ?
Если уж патриотчный Порошенко не платит, то гражданин Израиля тоже вряд ли будет стремиться платить.
Хотя оба случая с точки бюджета Украины выглядят беспредельной наглостью, хотя и в рамках де бильного законодательства.

ви прикалуєтеся? тобто продають українське підприємство в обох випадках а галас повинен бути тільки коли продає президент?
так чого ми чекаємо тоді в цій державі не розумію.[/quote]

Я же написал вроде понятно, президент, во многом ответственный за налоговую политику, не уплатил налоги, что вы хотите от бедного еврея(второго).
Дурной пример заразителен.
Кстати и третий еврей похоже не собирается менять законодательство по этому вопросу, зря выбирали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:49

  mephala написав:_hunter
а ВТБ це був який банк? :lol:

Все очевидно, вроде:
2006: ОАО Банк ВТБ (Россия) приобрел 98 % АКБ «Мрия».
2007: АКБ «Мрия» переименован в ОАО ВТБ Банк. ЗАО «Внешторгбанк (Украина)» присоединен к ОАО ВТБ Банк на правах филиала.

Или к чему этот вопрос был?
Или, по вашему, любой иностранец, забредший на територию другого госсударства, автоматически становится его гражданином?..
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:52

freeze
я згоден з тим що президент відповідальний за податкову політику.
але істерика в ЗМІ була не з приводу покращення податкових законів щоб надходили кошти до нашого бюджету а з приводу що порушив закон та не заплатив. навіть слідство затіяли.
а зараз тиша. ні істерики в ЗМІ ні слідства. Портнов щось як миша сидить.
mephala
 
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