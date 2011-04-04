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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 626627628629>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:56

  _hunter написав:
  mephala написав:_hunter
а ВТБ це був який банк? :lol:

Все очевидно, вроде:
2006: ОАО Банк ВТБ (Россия) приобрел 98 % АКБ «Мрия».
2007: АКБ «Мрия» переименован в ОАО ВТБ Банк. ЗАО «Внешторгбанк (Украина)» присоединен к ОАО ВТБ Банк на правах филиала.

Или к чему этот вопрос был?
Или, по вашему, любой иностранец, забредший на територию другого госсударства, автоматически становится его гражданином?..


хто інвестував це все цікаво але ви так і не відповіли чий це був банк - український чи російський. по юрисдикції звісно якщо ви вирішили валянком прикинутися.

ЗІ
а стосовно водафона - зайдіть на мінюст та знайдіть "ВФ Україна".
і також дайте ту саму відповідь - чиє це підприємство за юрисдикцією.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 27 лис, 2019 15:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:57

  mephala написав:freeze
я згоден з тим що президент відповідальний за податкову політику.
але істерика в ЗМІ була не з приводу покращення податкових законів щоб надходили кошти до нашого бюджету а з приводу що порушив закон та не заплатив. навіть слідство затіяли.
а зараз тиша. ні істерики в ЗМІ ні слідства. Портнов щось як миша сидить.

Так с чего истерика быть должна -- я не понял?
Если поляк в Польше банку украинской кукурузы в магазине купит и "налоги украинские" не заплатит при этом -- тот не совсем разобравшийся чувак с ФейсБука тоже хайпа нагонять будет?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:59

  _hunter написав:
  mephala написав:freeze
я згоден з тим що президент відповідальний за податкову політику.
але істерика в ЗМІ була не з приводу покращення податкових законів щоб надходили кошти до нашого бюджету а з приводу що порушив закон та не заплатив. навіть слідство затіяли.
а зараз тиша. ні істерики в ЗМІ ні слідства. Портнов щось як миша сидить.

Так с чего истерика быть должна -- я не понял?
Если поляк в Польше банку украинской кукурузы в магазине купит и "налоги украинские" не заплатит при этом -- тот не совсем разобравшийся чувак с ФейсБука тоже хайпа нагонять будет?


якщо ви не розумієте то далі не бачу сенсу про що з вами балакати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:11

  mephala написав:
  _hunter написав:
  mephala написав:_hunter
а ВТБ це був який банк? :lol:

Все очевидно, вроде:
2006: ОАО Банк ВТБ (Россия) приобрел 98 % АКБ «Мрия».
2007: АКБ «Мрия» переименован в ОАО ВТБ Банк. ЗАО «Внешторгбанк (Украина)» присоединен к ОАО ВТБ Банк на правах филиала.

Или к чему этот вопрос был?
Или, по вашему, любой иностранец, забредший на територию другого госсударства, автоматически становится его гражданином?..


хто інвестував це все цікаво але ви так і не відповіли чий це був банк - український чи російський. по юрисдикції звісно якщо ви вирішили валянком прикинутися.

ЗІ
а стосовно водафона - зайдіть на мінюст та знайдіть "ВФ Україна".
і також дайте ту саму відповідь - чиє це підприємство за юрисдикцією.

>>> хто інвестував це все цікаво
В смыле "кто инвестировал"? -- купили (даже с потрохами) владельца
И в смысле "не ответил"? -- последняя строка цитаты ("ВТБ (Россия) приобрел 98 % АКБ «Мрия»") -- это что такое?
Но вы с вопросом определитесь: "чий це був банк" и "чьи законы он обязан исполнять" -- это несколько разные вещи.
Полная аналогия с гражданством и местными ПДД, например.

>>> а стосовно водафона - зайдіть на мінюст та знайдіть "ВФ Україна".
И что я там увидеть должен?
9 липня 2007 року — оператор мобільного зв'язку UMC, 100%-ва дочірня компанія ВАТ «МТС», офіційно оголошує про перехід на новий бренд — МТС.

>>> і також дайте ту саму відповідь - чиє це підприємство за юрисдикцією.
Ответ, как ни странно, тот же: гражданин Британии у нас должен будет ездить по правой стороне дороги -- как бы дико это ни звучало.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:13

  mephala написав:
  _hunter написав:
  mephala написав:freeze
я згоден з тим що президент відповідальний за податкову політику.
але істерика в ЗМІ була не з приводу покращення податкових законів щоб надходили кошти до нашого бюджету а з приводу що порушив закон та не заплатив. навіть слідство затіяли.
а зараз тиша. ні істерики в ЗМІ ні слідства. Портнов щось як миша сидить.

Так с чего истерика быть должна -- я не понял?
Если поляк в Польше банку украинской кукурузы в магазине купит и "налоги украинские" не заплатит при этом -- тот не совсем разобравшийся чувак с ФейсБука тоже хайпа нагонять будет?


якщо ви не розумієте то далі не бачу сенсу про що з вами балакати.

Сильный аргумент... :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:15

_hunter
тобто якщо я завтра куплю всі акції соні то вони перестануть бути японськими? :lol:

ЗІ
так а про що можна з вами балакати коли ви перейшли на кукурудзу викрививши повністю саму суть питання.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:18

  mephala написав:_hunter
тобто якщо я завтра куплю всі акції соні то вони перестануть бути японськими? :lol:

Встречный вопрос: а Нокия (та, которая мобильниками занимается) -- она все еще Финская?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:26

  mephala написав:так а про що можна з вами балакати коли ви перейшли на кукурудзу викрививши повністю саму суть питання.

Какую "суть"? -- один _не гражданин_ Украины другому _не гражданину_ Украины передал "ключи от квартиры, где деньги лежат" (права владения/управления неким активом). То, что квартира находится на територии Украины -- это хорошо, конечно, но продавали-то не её...
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:31

а шо та не так с Вотофоном?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Faceless
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