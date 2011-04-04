RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:39

  _hunter написав:
  mephala написав:_hunter
тобто якщо я завтра куплю всі акції соні то вони перестануть бути японськими? :lol:

Встречный вопрос: а Нокия (та, которая мобильниками занимается) -- она все еще Финская?

ви про фірму Nokia? звісно що фінська. у вас є підстави стверджувати інше?
mephala
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 07.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:42

  _hunter написав:
  mephala написав:так а про що можна з вами балакати коли ви перейшли на кукурудзу викрививши повністю саму суть питання.

Какую "суть"? -- один _не гражданин_ Украины другому _не гражданину_ Украины передал "ключи от квартиры, где деньги лежат" (права владения/управления неким активом). То, что квартира находится на територии Украины -- это хорошо, конечно, но продавали-то не её...

взагалі то у вашій кукурудзі вона була вивезена за кордон і була вже не під юрисдикцією України.
а водафон ніхто нікуди не вивозить і він залишається під юрисдикцією України. лише підмахують бумажки за кордоном.
і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною? :wink:

ЗІ
а взагалі то ви змінили тему обговорення з того що стосовно однієї продажі була істерика а стосовно іншої відсутня на тему недоліків законів України.
mephala
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 07.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:54

  mephala написав:
  _hunter написав:
  mephala написав:так а про що можна з вами балакати коли ви перейшли на кукурудзу викрививши повністю саму суть питання.

Какую "суть"? -- один _не гражданин_ Украины другому _не гражданину_ Украины передал "ключи от квартиры, где деньги лежат" (права владения/управления неким активом). То, что квартира находится на територии Украины -- это хорошо, конечно, но продавали-то не её...

взагалі то у вашій кукурудзі вона була вивезена за кордон і була вже не під юрисдикцією України.
а водафон ніхто нікуди не вивозить і він залишається під юрисдикцією України. лише підмахують бумажки за кордоном.
і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною? :wink:

ЗІ
а взагалі то ви змінили тему обговорення з того що стосовно однієї продажі була істерика а стосовно іншої відсутня на тему недоліків законів України.

>>> взагалі то у вашій кукурудзі вона була вивезена за кордон і була вже не під юрисдикцією України
Так с украинской UMC имнно это и произошло в далеком 2003м -- продали за кордон. -- тогда же, кстати, все полагающиеся налоги и заплатили.
А сейчас именно _ключи от квартиры_ продают -- Preludium BV. Что именно эти ключи открывают -- уже дело 10е.
А некие зрадофилы с ФейсБука неразобравшись волны нагоняют...
_hunter
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:54

  mephala написав:і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?


квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 21.04.11
Подякував: 494 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:03

  mephala написав:а взагалі то ви змінили тему обговорення з того що стосовно однієї продажі була істерика а стосовно іншої відсутня на тему недоліків законів України.

Вы как-то или одним сообщением все пишите или уже двумя. -- эти ЗЫ, появляющиеся после ответа, несколько напрягают...

Так нет между этими двумя продажами ничего общего.
В первом случае: гражданин Украины нарушил законодательство Украины.
Во втором случае: два "не гражданина" обменялись правами владения.
_hunter
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:17

Re: Байки про банки і не тільки....

uaprofi написав:
  mephala написав:і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?


квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик


Тоже не так все просто, когда квартиру человек продает, у квартиры тоже только собственник меняется, а человек очень небольшую, но копеечку платит в бюджет государства, где находится квартира.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13715
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3771 раз.
Подякували: 5579 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:20

  freeze написав:
uaprofi написав:
  mephala написав:і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?


квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик


Тоже не так все просто, когда квартиру человек продает, у квартиры тоже только собственник меняется, а человек очень небольшую, но копеечку платит в бюджет государства, где находится квартира.

Так в этом и отличие: в случае с юрлицом -- собственник у квартиры не меняется.
_hunter
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 626627628629
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Puente і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 212061
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 79861
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20473
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.