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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:39
_hunter написав: mephala написав:_hunter
тобто якщо я завтра куплю всі акції соні то вони перестануть бути японськими?
Встречный вопрос: а Нокия (та, которая мобильниками занимается) -- она все еще Финская?
ви про фірму Nokia? звісно що фінська. у вас є підстави стверджувати інше?
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mephala
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:42
_hunter написав: mephala написав:
так а про що можна з вами балакати коли ви перейшли на кукурудзу викрививши повністю саму суть питання.
Какую "суть"? -- один _не гражданин_ Украины другому _не гражданину_ Украины передал "ключи от квартиры, где деньги лежат" (права владения/управления неким активом). То, что квартира находится на територии Украины -- это хорошо, конечно, но продавали-то не её...
взагалі то у вашій кукурудзі вона була вивезена за кордон і була вже не під юрисдикцією України.
а водафон ніхто нікуди не вивозить і він залишається під юрисдикцією України. лише підмахують бумажки за кордоном.
і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?
ЗІ
а взагалі то ви змінили тему обговорення з того що стосовно однієї продажі була істерика а стосовно іншої відсутня на тему недоліків законів України.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:54
mephala написав: _hunter написав: mephala написав:
так а про що можна з вами балакати коли ви перейшли на кукурудзу викрививши повністю саму суть питання.
Какую "суть"? -- один _не гражданин_ Украины другому _не гражданину_ Украины передал "ключи от квартиры, где деньги лежат" (права владения/управления неким активом). То, что квартира находится на територии Украины -- это хорошо, конечно, но продавали-то не её...
взагалі то у вашій кукурудзі вона була вивезена за кордон і була вже не під юрисдикцією України.
а водафон ніхто нікуди не вивозить і він залишається під юрисдикцією України. лише підмахують бумажки за кордоном.
і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?
ЗІ
а взагалі то ви змінили тему обговорення з того що стосовно однієї продажі була істерика а стосовно іншої відсутня на тему недоліків законів України.
>>> взагалі то у вашій кукурудзі вона була вивезена за кордон і була вже не під юрисдикцією України
Так с украинской UMC имнно это и произошло в далеком 2003м -- продали за кордон. -- тогда же, кстати, все полагающиеся налоги и заплатили.
А сейчас именно _ключи от квартиры_ продают -- Preludium BV. Что именно эти ключи открывают -- уже дело 10е.
А некие зрадофилы с ФейсБука неразобравшись волны нагоняют...
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:54
mephala написав:
і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?
квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:03
mephala написав:
а взагалі то ви змінили тему обговорення з того що стосовно однієї продажі була істерика а стосовно іншої відсутня на тему недоліків законів України.
Вы как-то или одним сообщением все пишите или уже двумя. -- эти ЗЫ, появляющиеся после ответа, несколько напрягают...
Так нет между этими двумя продажами ничего общего.
В первом случае: гражданин Украины нарушил законодательство Украины.
Во втором случае: два "не гражданина" обменялись правами владения.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:17
uaprofi написав: mephala написав:
і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?
квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик
Тоже не так все просто, когда квартиру человек продает, у квартиры тоже только собственник меняется, а человек очень небольшую, но копеечку платит в бюджет государства, где находится квартира.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:20
freeze написав: uaprofi написав: mephala написав:
і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?
квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик
Тоже не так все просто, когда квартиру человек продает, у квартиры тоже только собственник меняется, а человек очень небольшую, но копеечку платит в бюджет государства, где находится квартира.
Так в этом и отличие: в случае с юрлицом -- собственник у квартиры не меняется.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:29
_hunter написав: freeze написав:
Тоже не так все просто, когда квартиру человек продает, у квартиры тоже только собственник меняется, а человек очень небольшую, но копеечку платит в бюджет государства, где находится квартира.
Так в этом и отличие: в случае с юрлицом -- собственник у квартиры не меняется.
Но меняется собственник собственника квартиры
Думаю, ничего бы страшного не произошло, если бы Алиева, или наоборот, Фридман уплатили бы маленькую госпошлину, поивязанную к сумме договора продажи, хотя бы за изменение строчки бенефициар в реестре юрлиц Украины.
Про Порошенко там действительно другой отягощенный случай.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:37
freeze написав: _hunter написав: freeze написав:
Тоже не так все просто, когда квартиру человек продает, у квартиры тоже только собственник меняется, а человек очень небольшую, но копеечку платит в бюджет государства, где находится квартира.
Так в этом и отличие: в случае с юрлицом -- собственник у квартиры не меняется.
Но меняется собственник собственника квартиры
Думаю, ничего бы страшного не произошло, если бы Алиева, или наоборот, Фридман уплатили бы маленькую госпошлину, поивязанную к сумме договора продажи, хотя бы за изменение строчки бенефициар в реестре юрлиц Украины.
Про Порошенко там действительно другой отягощенный случай.
Страшного -- конечно, ничего бы не произошло. Но текущее законодательство этого не требует. Поэтому надеяться на уплату каких-либо "копеечек" -- по меньшей мере наивно...
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:19
_hunter написав:
Но текущее законодательство этого не требует.
И не будет требовать законодательство, пока его не поменяют, а желающих менять законодательство для крупного бизнеса пока нет, зато желающих обилетить малый бизнес пруд пруди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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