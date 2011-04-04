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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 628629630631>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:20

  freeze написав:Но меняется собственник собственника квартиры
Думаю, ничего бы страшного не произошло, если бы Алиева, или наоборот, Фридман уплатили бы маленькую госпошлину, поивязанную к сумме договора продажи, хотя бы за изменение строчки бенефициар в реестре юрлиц Украины.


У вас была банка клубничного варенья.
А у соседа малинового.
Но на вечеринке сосед съел всё клубничное, а кто-то всё малиновое
Но Вы же конечно могли бы - выставить варенье на ОЛХ и далее по цепочке ... и бюджет получил бы хоть что-нибудь... )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:22

  uaprofi написав:
  freeze написав:Но меняется собственник собственника квартиры
Думаю, ничего бы страшного не произошло, если бы Алиева, или наоборот, Фридман уплатили бы маленькую госпошлину, поивязанную к сумме договора продажи, хотя бы за изменение строчки бенефициар в реестре юрлиц Украины.


У вас была банка клубничного варенья.
А у соседа малинового.
Но на вечеринке сосед съел всё клубничное, а кто-то всё малиновое
Но Вы же конечно могли бы - выставить варенье на ОЛХ и далее по цепочке ... и бюджет получил бы хоть что-нибудь... )


Для этого вход на вечеринку делают платным или выход, тогда бюджет получает запланированное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:47

  uaprofi написав:
  mephala написав:і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?


квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик


ще раз. обговорення пішло від того що з приводу пороха була істерика а потім розслідування. а тут тиша. це по перше.
а по друге ви відкрийте мінюст та почитайте де зареєстрований водафон перш ніж щось писати про те що він десь там зареєстрований.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:49

  _hunter написав:Так с украинской UMC имнно это и произошло в далеком 2003м -- продали за кордон. -- тогда же, кстати, все полагающиеся налоги и заплатили.
А сейчас именно _ключи от квартиры_ продают -- Preludium BV. Что именно эти ключи открывают -- уже дело 10е.
А некие зрадофилы с ФейсБука неразобравшись волны нагоняют...


ви відкрийте мінюст та почитайте де зареєстрований водафон перш ніж щось писати.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:57

  _hunter написав: Но текущее законодательство этого не требует. Поэтому надеяться на уплату каких-либо "копеечек" -- по меньшей мере наивно...


взагалі то питання з самого початку стояло не те яке в нас законодавство а з приводу тиші в ЗМІ.
бо коли завод пороха змінив власніть - зради та істерики стільки нагнали що жах. навіть ціле дбр розслідування проводило. бо так потрібно було.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:01

  freeze написав:
  uaprofi написав:
  freeze написав:Но меняется собственник собственника квартиры
Думаю, ничего бы страшного не произошло, если бы Алиева, или наоборот, Фридман уплатили бы маленькую госпошлину, поивязанную к сумме договора продажи, хотя бы за изменение строчки бенефициар в реестре юрлиц Украины.


У вас была банка клубничного варенья.
А у соседа малинового.
Но на вечеринке сосед съел всё клубничное, а кто-то всё малиновое
Но Вы же конечно могли бы - выставить варенье на ОЛХ и далее по цепочке ... и бюджет получил бы хоть что-нибудь... )


Для этого вход на вечеринку делают платным или выход, тогда бюджет получает запланированное.


так тут также - абоненты продолжат платить по тарифам
... даже в ПФ что-то будет попадать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:50

Re: Байки про банки і не тільки....

uaprofi написав:так тут также - абоненты продолжат платить по тарифам
... даже в ПФ что-то будет попадать


Тогда надо делать однообразный подход к событиям.
А то если собственник мини-пекарни на два работника продает свою мини-пекарню, он должен, а собственник, продающий миллиардный бизнес, ничего не должен, то эта дорога не ведет к Храму.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:35

  mephala написав:
  uaprofi написав:
  mephala написав:і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?


квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик


ще раз. обговорення пішло від того що з приводу пороха була істерика а потім розслідування. а тут тиша. це по перше.
а по друге ви відкрийте мінюст та почитайте де зареєстрований водафон перш ніж щось писати про те що він десь там зареєстрований.

Еще раз: "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько".
Нет между этими двумя "случаями" ничего общего.

Да что вы к этому "ватафону" (и его регистрации) так прицепились? -- не его продавали. Не его. -- продали Preludium BV. Все.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:42

  freeze написав:
uaprofi написав:так тут также - абоненты продолжат платить по тарифам
... даже в ПФ что-то будет попадать


Тогда надо делать однообразный подход к событиям.
А то если собственник мини-пекарни на два работника продает свою мини-пекарню, он должен, а собственник, продающий миллиардный бизнес, ничего не должен, то эта дорога не ведет к Храму.

Любой "юрик" может вполне официально вести свой бизнес из офшора. Даже владелец "мини-пекарни на два работника". Другое дело, что накладные расходы прибылью даже близко в этом случае не покроются.

Но это вопрос "общефилософского характера" и особого смысла не имеет -- даже Apple в Ирландии от налогов "прячется"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:53

  _hunter написав:Еще раз: "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько".
Нет между этими двумя "случаями" ничего общего.

Да что вы к этому "ватафону" (и его регистрации) так прицепились? -- не его продавали. Не его. -- продали Preludium BV. Все.

те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає.
а спільне якраз полягає в тому що підприємтво, виробничі потужності якого розміщені в Україні та має українську реєстрацію, змінило власника. саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте.

ЗІ
і ще раз нагадаю - питання з самого початку стояло що з приводу водафона в змі тиша коли порох так само через офшорки продавав то гвалт стояв вище даху. подвійні стандарти?
mephala
 
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