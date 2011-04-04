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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:20
freeze написав:
Но меняется собственник собственника квартиры
Думаю, ничего бы страшного не произошло, если бы Алиева, или наоборот, Фридман уплатили бы маленькую госпошлину, поивязанную к сумме договора продажи, хотя бы за изменение строчки бенефициар в реестре юрлиц Украины.
У вас была банка клубничного варенья.
А у соседа малинового.
Но на вечеринке сосед съел всё клубничное, а кто-то всё малиновое
Но Вы же конечно могли бы - выставить варенье на ОЛХ и далее по цепочке ... и бюджет получил бы хоть что-нибудь... )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:22
uaprofi написав: freeze написав:
Но меняется собственник собственника квартиры
Думаю, ничего бы страшного не произошло, если бы Алиева, или наоборот, Фридман уплатили бы маленькую госпошлину, поивязанную к сумме договора продажи, хотя бы за изменение строчки бенефициар в реестре юрлиц Украины.
У вас была банка клубничного варенья.
А у соседа малинового.
Но на вечеринке сосед съел всё клубничное, а кто-то всё малиновое
Но Вы же конечно могли бы - выставить варенье на ОЛХ и далее по цепочке ... и бюджет получил бы хоть что-нибудь... )
Для этого вход на вечеринку делают платным или выход, тогда бюджет получает запланированное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:47
uaprofi написав: mephala написав:
і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?
квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик
ще раз. обговорення пішло від того що з приводу пороха була істерика а потім розслідування. а тут тиша. це по перше.
а по друге ви відкрийте мінюст та почитайте де зареєстрований водафон перш ніж щось писати про те що він десь там зареєстрований.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:49
_hunter написав:
Так с украинской UMC имнно это и произошло в далеком 2003м -- продали за кордон. -- тогда же, кстати, все полагающиеся налоги и заплатили.
А сейчас именно _ключи от квартиры_ продают -- Preludium BV. Что именно эти ключи открывают -- уже дело 10е.
А некие зрадофилы с ФейсБука неразобравшись волны нагоняют...
ви відкрийте мінюст та почитайте де зареєстрований водафон перш ніж щось писати.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:57
_hunter написав:
Но текущее законодательство этого не требует. Поэтому надеяться на уплату каких-либо "копеечек" -- по меньшей мере наивно...
взагалі то питання з самого початку стояло не те яке в нас законодавство а з приводу тиші в ЗМІ.
бо коли завод пороха змінив власніть - зради та істерики стільки нагнали що жах. навіть ціле дбр розслідування проводило. бо так потрібно було.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 19:01
freeze написав: uaprofi написав: freeze написав:
Но меняется собственник собственника квартиры
Думаю, ничего бы страшного не произошло, если бы Алиева, или наоборот, Фридман уплатили бы маленькую госпошлину, поивязанную к сумме договора продажи, хотя бы за изменение строчки бенефициар в реестре юрлиц Украины.
У вас была банка клубничного варенья.
А у соседа малинового.
Но на вечеринке сосед съел всё клубничное, а кто-то всё малиновое
Но Вы же конечно могли бы - выставить варенье на ОЛХ и далее по цепочке ... и бюджет получил бы хоть что-нибудь... )
Для этого вход на вечеринку делают платным или выход, тогда бюджет получает запланированное.
так тут также - абоненты продолжат платить по тарифам
... даже в ПФ что-то будет попадать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 27 лис, 2019 19:50
uaprofi написав:так тут также - абоненты продолжат платить по тарифам
... даже в ПФ что-то будет попадать
Тогда надо делать однообразный подход к событиям.
А то если собственник мини-пекарни на два работника продает свою мини-пекарню, он должен, а собственник, продающий миллиардный бизнес, ничего не должен, то эта дорога не ведет к Храму.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:35
mephala написав: uaprofi написав: mephala написав:
і стосовно вашого ж прикладу про квартиру - а ну продайте її за кордоном не заплативши податки до нашого бюджету. цю угоду визнають законною?
квартира в собствености юрлица
юрлицо зарегистрировано на "островах"
у юрлица просто сменился собственик
ще раз. обговорення пішло від того що з приводу пороха була істерика а потім розслідування. а тут тиша. це по перше.
а по друге ви відкрийте мінюст та почитайте де зареєстрований водафон перш ніж щось писати про те що він десь там зареєстрований.
Еще раз: "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько".
Нет между этими двумя "случаями" ничего общего.
Да что вы к этому "ватафону" (и его регистрации) так прицепились? -- не его продавали. Не его. -- продали Preludium BV. Все.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:42
freeze написав:
uaprofi написав:так тут также - абоненты продолжат платить по тарифам
... даже в ПФ что-то будет попадать
Тогда надо делать однообразный подход к событиям.
А то если собственник мини-пекарни на два работника продает свою мини-пекарню, он должен, а собственник, продающий миллиардный бизнес, ничего не должен, то эта дорога не ведет к Храму.
Любой "юрик" может вполне официально вести свой бизнес из офшора. Даже владелец "мини-пекарни на два работника". Другое дело, что накладные расходы прибылью даже близко в этом случае не покроются.
Но это вопрос "общефилософского характера" и особого смысла не имеет -- даже Apple в Ирландии от налогов "прячется"...
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:53
_hunter написав:
Еще раз: "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько".
Нет между этими двумя "случаями" ничего общего.
Да что вы к этому "ватафону" (и его регистрации) так прицепились? -- не его продавали. Не его. -- продали Preludium BV. Все.
те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає.
а спільне якраз полягає в тому що підприємтво, виробничі потужності якого розміщені в Україні та має українську реєстрацію, змінило власника. саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте.
ЗІ
і ще раз нагадаю - питання з самого початку стояло що з приводу водафона в змі тиша коли порох так само через офшорки продавав то гвалт стояв вище даху. подвійні стандарти?
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mephala
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