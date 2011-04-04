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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:06

  mephala написав:
  _hunter написав:Еще раз: "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько".
Нет между этими двумя "случаями" ничего общего.

Да что вы к этому "ватафону" (и его регистрации) так прицепились? -- не его продавали. Не его. -- продали Preludium BV. Все.

те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає.
а спільне якраз полягає в тому що підприємтво, виробничі потужності якого розміщені в Україні та має українську реєстрацію, змінило власника. саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте.
і якби все так було просто як ви малюєте то дозволу АМКУ ніхто би не питав.
просто купили/продали в нідерландах фірму та й усе.
але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні.


>>> те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає.
Оно и в другую сторону прекрасно работает: "если вы слышите голоса -- это не обязательно значит, что с вами кто-то разговаривает"...

>>> саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте.
"не знает" украинское законодательство про такую штуку, как "саме кінцевий власник". Просто не предусмотрено это понятие.

>>> але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні.
Ну да -- я про это же и писал еще вчера: "гражданин Британии на украинских дорогах должен по правой стороне дороги ездить".
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  mephala написав:ЗІ
і ще раз нагадаю - питання з самого початку стояло що з приводу водафона в змі тиша коли порох так само через офшорки продавав то гвалт стояв вище даху. подвійні стандарти?

Опять это "зы"...
И еще раз отвечаю: "гражданин Украины продал" и "два негражданина Украины обменялись не украинской собственностью". Есть разница?

И о какой _продаже_ тут постоянно пишется? -- о той мутной схеме с временной передачей прав в траст?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:17

  _hunter написав:
  mephala написав:
  _hunter написав:Еще раз: "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько".
Нет между этими двумя "случаями" ничего общего.

Да что вы к этому "ватафону" (и его регистрации) так прицепились? -- не его продавали. Не его. -- продали Preludium BV. Все.

те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає.
а спільне якраз полягає в тому що підприємтво, виробничі потужності якого розміщені в Україні та має українську реєстрацію, змінило власника. саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте.
і якби все так було просто як ви малюєте то дозволу АМКУ ніхто би не питав.
просто купили/продали в нідерландах фірму та й усе.
але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні.


>>> те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає.
Оно и в другую сторону прекрасно работает: "если вы слышите голоса -- это не обязательно значит, что с вами кто-то разговаривает"...

>>> саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте.
"не знает" украинское законодательство про такую штуку, как "саме кінцевий власник". Просто не предусмотрено это понятие.

>>> але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні.
Ну да -- я про это же и писал еще вчера: "гражданин Британии на украинских дорогах должен по правой стороне дороги ездить".


ще раз. я не збирався обговорювати що наше законодавство може а що не може.
я наголосив на тому що коли порох продав свій завод через офшорки то гвалт стояв такий що криша піднімалась бо не заплатив до бюджету. а коли водафон продали по тій же схемі - нічого. тиша.
вигідно було саме пороха мочить? бо якби боролися за правду то зараз також повинен дах підійматися.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:24

mephala
Логіки не бачу - одна справа , коли реально український власник щось продає , а зовсім інша - коли нерезидент щось продає . Насправді у нас крупний бізнес так продається майже завжди . Правекс Черновецький як продав ? А до Порошенка претензі переважно через риторику - слово і діло якось слабо стикуються . Закони вони ніхто не порушує ...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:27

  mephala написав:
  _hunter написав:
  mephala написав:те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає.
а спільне якраз полягає в тому що підприємтво, виробничі потужності якого розміщені в Україні та має українську реєстрацію, змінило власника. саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте.
і якби все так було просто як ви малюєте то дозволу АМКУ ніхто би не питав.
просто купили/продали в нідерландах фірму та й усе.
але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні.


>>> те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає.
Оно и в другую сторону прекрасно работает: "если вы слышите голоса -- это не обязательно значит, что с вами кто-то разговаривает"...

>>> саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте.
"не знает" украинское законодательство про такую штуку, как "саме кінцевий власник". Просто не предусмотрено это понятие.

>>> але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні.
Ну да -- я про это же и писал еще вчера: "гражданин Британии на украинских дорогах должен по правой стороне дороги ездить".


ще раз. я не збирався обговорювати що наше законодавство може а що не може.
я наголосив на тому що коли порох продав свій завод через офшорки то гвалт стояв такий що криша піднімалась бо не заплатив до бюджету. а коли водафон продали по тій же схемі - нічого. тиша.
вигідно було саме пороха мочить? бо якби боролися за правду то зараз також повинен дах підійматися.

Так этот вопрос без контекста законодательства смысла вообще не имеет.

Один -- в президентские полномочия с нарушением закона вступил. Потом провернул мутную схему: вроде и безнесом уже не владеет -- а и продажи никакой не было. -- именно эта мутная схема и расследовалась.

А вторые -- вполне прозрачно продали _зарубежную_ фирму.
А "нічого. тиша." -- потому, что "по тій же схемі" продавали в далеком 2003м -- поздно уже что-то расследовать.
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