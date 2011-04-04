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_hunter написав:Еще раз: "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько". Нет между этими двумя "случаями" ничего общего.
Да что вы к этому "ватафону" (и его регистрации) так прицепились? -- не его продавали. Не его. -- продали Preludium BV. Все.
те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає. а спільне якраз полягає в тому що підприємтво, виробничі потужності якого розміщені в Україні та має українську реєстрацію, змінило власника. саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте. і якби все так було просто як ви малюєте то дозволу АМКУ ніхто би не питав. просто купили/продали в нідерландах фірму та й усе. але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні.
>>> те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає. Оно и в другую сторону прекрасно работает: "если вы слышите голоса -- это не обязательно значит, что с вами кто-то разговаривает"...
>>> саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте. "не знает" украинское законодательство про такую штуку, как "саме кінцевий власник". Просто не предусмотрено это понятие.
>>> але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні. Ну да -- я про это же и писал еще вчера: "гражданин Британии на украинских дорогах должен по правой стороне дороги ездить".
_hunter написав:Еще раз: "в огороде бузина, а в Киеве -- дядько". Нет между этими двумя "случаями" ничего общего.
Да что вы к этому "ватафону" (и его регистрации) так прицепились? -- не его продавали. Не его. -- продали Preludium BV. Все.
те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає. а спільне якраз полягає в тому що підприємтво, виробничі потужності якого розміщені в Україні та має українську реєстрацію, змінило власника. саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте. і якби все так було просто як ви малюєте то дозволу АМКУ ніхто би не питав. просто купили/продали в нідерландах фірму та й усе. але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні.
>>> те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає. Оно и в другую сторону прекрасно работает: "если вы слышите голоса -- это не обязательно значит, что с вами кто-то разговаривает"...
>>> саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте. "не знает" украинское законодательство про такую штуку, как "саме кінцевий власник". Просто не предусмотрено это понятие.
>>> але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні. Ну да -- я про это же и писал еще вчера: "гражданин Британии на украинских дорогах должен по правой стороне дороги ездить".
ще раз. я не збирався обговорювати що наше законодавство може а що не може. я наголосив на тому що коли порох продав свій завод через офшорки то гвалт стояв такий що криша піднімалась бо не заплатив до бюджету. а коли водафон продали по тій же схемі - нічого. тиша. вигідно було саме пороха мочить? бо якби боролися за правду то зараз також повинен дах підійматися.
mephala Логіки не бачу - одна справа , коли реально український власник щось продає , а зовсім інша - коли нерезидент щось продає . Насправді у нас крупний бізнес так продається майже завжди . Правекс Черновецький як продав ? А до Порошенка претензі переважно через риторику - слово і діло якось слабо стикуються . Закони вони ніхто не порушує ...
mephala написав:те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає. а спільне якраз полягає в тому що підприємтво, виробничі потужності якого розміщені в Україні та має українську реєстрацію, змінило власника. саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте. і якби все так було просто як ви малюєте то дозволу АМКУ ніхто би не питав. просто купили/продали в нідерландах фірму та й усе. але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні.
>>> те що ви не бачите спільного - це не означає що його немає. Оно и в другую сторону прекрасно работает: "если вы слышите голоса -- это не обязательно значит, что с вами кто-то разговаривает"...
>>> саме кінцевого власника а не фірма прокладка яку ви згадуєте. "не знает" украинское законодательство про такую штуку, как "саме кінцевий власник". Просто не предусмотрено это понятие.
>>> але питають же дозволу. а питають тому що водафон в Україні зареєстрований. і працює в Україні. Ну да -- я про это же и писал еще вчера: "гражданин Британии на украинских дорогах должен по правой стороне дороги ездить".
ще раз. я не збирався обговорювати що наше законодавство може а що не може. я наголосив на тому що коли порох продав свій завод через офшорки то гвалт стояв такий що криша піднімалась бо не заплатив до бюджету. а коли водафон продали по тій же схемі - нічого. тиша. вигідно було саме пороха мочить? бо якби боролися за правду то зараз також повинен дах підійматися.
Так этот вопрос без контекста законодательства смысла вообще не имеет.
Один -- в президентские полномочия с нарушением закона вступил. Потом провернул мутную схему: вроде и безнесом уже не владеет -- а и продажи никакой не было. -- именно эта мутная схема и расследовалась.
А вторые -- вполне прозрачно продали _зарубежную_ фирму. А "нічого. тиша." -- потому, что "по тій же схемі" продавали в далеком 2003м -- поздно уже что-то расследовать.
_hunter написав:Так этот вопрос без контекста законодательства смысла вообще не имеет.
Один -- провернул мутную схему: вроде и безнесом уже не владеет -- а и продажи никакой не было. -- именно эта мутная схема и расследовалась.
А вторые -- вполне прозрачно продали _зарубежную_ фирму. А "нічого. тиша." -- потому, что "по тій же схемі" продавали в далеком 2003м -- поздно уже что-то расследовать.
тобто коли порох продав в офшорках акції - мутна схема коли водафон продали в офшорах також через акції - чиста схема БРАВО.
_hunter написав:Один -- в президентские полномочия с нарушением закона вступил. Потом провернул мутную схему: вроде и безнесом уже не владеет -- а и продажи никакой не было. -- именно эта мутная схема и расследовалась.
А вторые -- вполне прозрачно продали _зарубежную_ фирму. А "нічого. тиша." -- потому, что "по тій же схемі" продавали в далеком 2003м -- поздно уже что-то расследовать.
mephala написав:ще раз. я не збирався обговорювати що наше законодавство може а що не може. я наголосив на тому що коли порох продав свій завод через офшорки то гвалт стояв такий що криша піднімалась бо не заплатив до бюджету. а коли водафон продали по тій же схемі - нічого. тиша. вигідно було саме пороха мочить? бо якби боролися за правду то зараз також повинен дах підійматися.
я честно не помню когда какой шум был вокруг пороха. Кстати шо он там продал? Рошенку? И как по мне именно сейчас подняли какойто шум вокруг водавона. большинство ТНК так работает. Такое впечатление шо комуто не занесли. Или уже кто-то хотел приватизировать водавон, а тут такой поворот... З.Ы. кстати там может и никто ни чего НЕ продавал
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642