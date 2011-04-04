mephala написав: _hunter написав:
Так и будем этот бред копировать?.. -- я же тоже могу ту цитату просто копировать.
Еще раз (надеюсь в последний) -- ватафон (а точнее UMC) продали в далеком 2003м году. -- именно _продали_ -- с уплатой местных налогов.
Все, что происходило с _ЗАРУБЕЖНЫМ_ (так понятно, надеюсь?) активом на зарубежных рынках после этого -- Украину мало волнует.
Порох же ничего не продавал (ибо если продал -- где деньги, точнее налоги с них?). И вот именно к этой "мутной" операции "передача в траст" и были вопросы.
а ви коли писали перед цим то не скопіювали значить ще раз?
Ще раз. Сподіваюсь останній.
Є українське підприємство. Кузьня на рибальському. Акціями якого володіє іноземний офшорний інвестфонд. І цей іноземний інвест фонд продав акції іншому іноземному інвест фонду в офшорах. То до чого була істерика в ЗМІ що в Україні не заплатили податки якщо один іноземний офшор продав іншому іноземному офшору?
Чи у випадку пороха значить схема мутна а коли так само роблять з водафоном то чиста?
БРАВО.
Я копипастил в ответ на копипасту.
Про то, что имелась в виду Кузня -- сразу писать нужно было... -- когда говорят
о Пете-продай-фабрику и "продаже" без контекста -- обычно Рошен имеется в виду.
И с этой продажей тоже все не очень чисто:
перед цією заявою, 14-16 серпня понад 60 000 м2 нерухомості на Електриків, 26, де і знаходиться «Кузня на Рибальському», було передано іншому підприємству – ТОВ «Буд-Реновація». Про це свідчать офіційні витяги з держреєстру нерухомості.
Компанія «Буд-Реновація» заснована три місяці тому самою ПАТ «Кузня на Рибальському», а її кінцевими бенефіціарами також є Петро Порошенко та Ігор Кононенко.
и
Відповідно до фінансового звіту за 2017-й рік «Кузня на Рибальському» мала понад 178 мільйонів гривень кредиторського боргу за товари, роботи і послуги, більше 78 мільйонів гривень - за розрахунками з бюджетом і більше 1.1 мільярда гривень - за одержаними авансами.
и с самими оплатами все непонятно:
У звітах фондів йдеться, що Ewins Limited 16 листопада зробила початкові платежі у розмірі тридцятої частини від зазначених сум - відповідно 7,8 млн доларів і 2,1 млн доларів.
У зв'язку з цим на балансах фондів на кінець 2018 року була довгострокова дебіторська заборгованість - відповідно 6,3 млрд грн і 1,7 млрд грн.
-- где остальные платежи?
-- поэтому и подняли волну о возможном уклонении от налогов/схематозе.
>>> Є українське підприємство. Кузьня на рибальському. Акціями якого володіє іноземний офшорний інвестфонд.
Где??? -- где иностранный?
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» — інвестиційний фонд, створений в 2005 році.
Власник фонду (100% акцій) — Петро Порошенко, керівник — Порошенко Олексій Іванович.
Зареєстроване Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 1 071 102 0000 002771 від 30.06.2005 р.
И компания, зарегистрировання в Нидерландах.
Что, вообще никакой разницы не заметно?