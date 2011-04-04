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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 629630631632
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:38

  uaprofi написав:
  mephala написав:ще раз. я не збирався обговорювати що наше законодавство може а що не може.
я наголосив на тому що коли порох продав свій завод через офшорки то гвалт стояв такий що криша піднімалась бо не заплатив до бюджету. а коли водафон продали по тій же схемі - нічого. тиша.
вигідно було саме пороха мочить? бо якби боролися за правду то зараз також повинен дах підійматися.

я честно не помню когда какой шум был вокруг пороха. Кстати шо он там продал? Рошенку?
И как по мне именно сейчас подняли какойто шум вокруг водавона. большинство ТНК так работает. Такое впечатление шо комуто не занесли. Или уже кто-то хотел приватизировать водавон, а тут такой поворот...
З.Ы.
кстати там может и никто ни чего НЕ продавал

Вот это вот "может и никто ни чего НЕ продавал" -- и было причиной расследования.
Там все на уровне:
-- где фабрика?
-- продал
-- а деньги за фабрику -- где?
-- так нету
-- как нету?
-- ну я "не совсем продал" -- я в траст (временно?) передал

и вопрос был не к самой передаче -- там, похоже, стандартная офшоршая схема была. А к "духу закона" -- если по завершению правления бизнесс гарантированно вернется "назад" -- нет ли тут конфликта интересов. -- что помешает президенту все так же лоббировать свои же интересы?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:42

  _hunter написав:
  _hunter написав:Один -- в президентские полномочия с нарушением закона вступил. Потом провернул мутную схему: вроде и безнесом уже не владеет -- а и продажи никакой не было. -- именно эта мутная схема и расследовалась.

А вторые -- вполне прозрачно продали _зарубежную_ фирму.
А "нічого. тиша." -- потому, что "по тій же схемі" продавали в далеком 2003м -- поздно уже что-то расследовать.

Вопросы?


тобто коли порох продав в офшорках акції - мутна схема
коли водафон продали в офшорах також через акції - чиста схема
БРАВО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:45

  uaprofi написав:
  mephala написав:ще раз. я не збирався обговорювати що наше законодавство може а що не може.
я наголосив на тому що коли порох продав свій завод через офшорки то гвалт стояв такий що криша піднімалась бо не заплатив до бюджету. а коли водафон продали по тій же схемі - нічого. тиша.
вигідно було саме пороха мочить? бо якби боролися за правду то зараз також повинен дах підійматися.

я честно не помню когда какой шум был вокруг пороха. Кстати шо он там продал? Рошенку?
И как по мне именно сейчас подняли какойто шум вокруг водавона. большинство ТНК так работает. Такое впечатление шо комуто не занесли. Или уже кто-то хотел приватизировать водавон, а тут такой поворот...
З.Ы.
кстати там может и никто ни чего НЕ продавал

13 справ: В ДБР відзвітували про розслідування щодо Порошенка

8. Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:52

  mephala написав:
  _hunter написав:
  _hunter написав:Один -- в президентские полномочия с нарушением закона вступил. Потом провернул мутную схему: вроде и безнесом уже не владеет -- а и продажи никакой не было. -- именно эта мутная схема и расследовалась.

А вторые -- вполне прозрачно продали _зарубежную_ фирму.
А "нічого. тиша." -- потому, что "по тій же схемі" продавали в далеком 2003м -- поздно уже что-то расследовать.

Вопросы?


тобто коли порох продав в офшорках акції - мутна схема
коли водафон продали в офшорах також через акції - чиста схема
БРАВО.


Так и будем этот бред копировать?.. -- я же тоже могу ту цитату просто копировать.

Еще раз (надеюсь в последний) -- ватафон (а точнее UMC) продали в далеком 2003м году. -- именно _продали_ -- с уплатой местных налогов.
Все, что происходило с _ЗАРУБЕЖНЫМ_ (так понятно, надеюсь?) активом на зарубежных рынках после этого -- Украину мало волнует.

Порох же ничего не продавал (ибо если продал -- где деньги, точнее налоги с них?). И вот именно к этой "мутной" операции "передача в траст" и были вопросы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:55

  greenozon написав:Свіжий огляд депо-ставок від мінфіну по великих банках

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... r-ih-dvoe/


Загалом тренд - на зниження, по усіх валютах


и ТАЗик ужё успел по ощадному сделать минус 1. Стало 10%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:00

  _hunter написав:
Так и будем этот бред копировать?.. -- я же тоже могу ту цитату просто копировать.

Еще раз (надеюсь в последний) -- ватафон (а точнее UMC) продали в далеком 2003м году. -- именно _продали_ -- с уплатой местных налогов.
Все, что происходило с _ЗАРУБЕЖНЫМ_ (так понятно, надеюсь?) активом на зарубежных рынках после этого -- Украину мало волнует.

Порох же ничего не продавал (ибо если продал -- где деньги, точнее налоги с них?). И вот именно к этой "мутной" операции "передача в траст" и были вопросы.

а ви коли писали перед цим то не скопіювали значить ще раз? :lol:
Ще раз. Сподіваюсь останній.
Є українське підприємство. Кузьня на рибальському. Акціями якого володіє іноземний офшорний інвестфонд. І цей іноземний інвест фонд продав акції іншому іноземному інвест фонду в офшорах. То до чого була істерика в ЗМІ що в Україні не заплатили податки якщо один іноземний офшор продав іншому іноземному офшору?
Чи у випадку пороха значить схема мутна а коли так само роблять з водафоном то чиста?
БРАВО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:25

  mephala написав:
  _hunter написав:
Так и будем этот бред копировать?.. -- я же тоже могу ту цитату просто копировать.

Еще раз (надеюсь в последний) -- ватафон (а точнее UMC) продали в далеком 2003м году. -- именно _продали_ -- с уплатой местных налогов.
Все, что происходило с _ЗАРУБЕЖНЫМ_ (так понятно, надеюсь?) активом на зарубежных рынках после этого -- Украину мало волнует.

Порох же ничего не продавал (ибо если продал -- где деньги, точнее налоги с них?). И вот именно к этой "мутной" операции "передача в траст" и были вопросы.

а ви коли писали перед цим то не скопіювали значить ще раз? :lol:
Ще раз. Сподіваюсь останній.
Є українське підприємство. Кузьня на рибальському. Акціями якого володіє іноземний офшорний інвестфонд. І цей іноземний інвест фонд продав акції іншому іноземному інвест фонду в офшорах. То до чого була істерика в ЗМІ що в Україні не заплатили податки якщо один іноземний офшор продав іншому іноземному офшору?
Чи у випадку пороха значить схема мутна а коли так само роблять з водафоном то чиста?
БРАВО.

Я копипастил в ответ на копипасту.
Про то, что имелась в виду Кузня -- сразу писать нужно было... -- когда говорят
о Пете-продай-фабрику и "продаже" без контекста -- обычно Рошен имеется в виду.

И с этой продажей тоже все не очень чисто:
перед цією заявою, 14-16 серпня понад 60 000 м2 нерухомості на Електриків, 26, де і знаходиться «Кузня на Рибальському», було передано іншому підприємству – ТОВ «Буд-Реновація». Про це свідчать офіційні витяги з держреєстру нерухомості.

Компанія «Буд-Реновація» заснована три місяці тому самою ПАТ «Кузня на Рибальському», а її кінцевими бенефіціарами також є Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

и
Відповідно до фінансового звіту за 2017-й рік «Кузня на Рибальському» мала понад 178 мільйонів гривень кредиторського боргу за товари, роботи і послуги, більше 78 мільйонів гривень - за розрахунками з бюджетом і більше 1.1 мільярда гривень - за одержаними авансами.

и с самими оплатами все непонятно:
У звітах фондів йдеться, що Ewins Limited 16 листопада зробила початкові платежі у розмірі тридцятої частини від зазначених сум - відповідно 7,8 млн доларів і 2,1 млн доларів.

У зв'язку з цим на балансах фондів на кінець 2018 року була довгострокова дебіторська заборгованість - відповідно 6,3 млрд грн і 1,7 млрд грн.

-- где остальные платежи?
-- поэтому и подняли волну о возможном уклонении от налогов/схематозе.


>>> Є українське підприємство. Кузьня на рибальському. Акціями якого володіє іноземний офшорний інвестфонд.
Где??? -- где иностранный?

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» — інвестиційний фонд, створений в 2005 році.
Власник фонду (100% акцій) — Петро Порошенко, керівник — Порошенко Олексій Іванович.

Зареєстроване Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 1 071 102 0000 002771 від 30.06.2005 р.


И компания, зарегистрировання в Нидерландах.
Что, вообще никакой разницы не заметно?
_hunter
 
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