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mephala написав:ще раз. я не збирався обговорювати що наше законодавство може а що не може. я наголосив на тому що коли порох продав свій завод через офшорки то гвалт стояв такий що криша піднімалась бо не заплатив до бюджету. а коли водафон продали по тій же схемі - нічого. тиша. вигідно було саме пороха мочить? бо якби боролися за правду то зараз також повинен дах підійматися.
я честно не помню когда какой шум был вокруг пороха. Кстати шо он там продал? Рошенку? И как по мне именно сейчас подняли какойто шум вокруг водавона. большинство ТНК так работает. Такое впечатление шо комуто не занесли. Или уже кто-то хотел приватизировать водавон, а тут такой поворот... З.Ы. кстати там может и никто ни чего НЕ продавал
Вот это вот "может и никто ни чего НЕ продавал" -- и было причиной расследования. Там все на уровне: -- где фабрика? -- продал -- а деньги за фабрику -- где? -- так нету -- как нету? -- ну я "не совсем продал" -- я в траст (временно?) передал
и вопрос был не к самой передаче -- там, похоже, стандартная офшоршая схема была. А к "духу закона" -- если по завершению правления бизнесс гарантированно вернется "назад" -- нет ли тут конфликта интересов. -- что помешает президенту все так же лоббировать свои же интересы?
_hunter написав:Один -- в президентские полномочия с нарушением закона вступил. Потом провернул мутную схему: вроде и безнесом уже не владеет -- а и продажи никакой не было. -- именно эта мутная схема и расследовалась.
А вторые -- вполне прозрачно продали _зарубежную_ фирму. А "нічого. тиша." -- потому, что "по тій же схемі" продавали в далеком 2003м -- поздно уже что-то расследовать.
Вопросы?
тобто коли порох продав в офшорках акції - мутна схема коли водафон продали в офшорах також через акції - чиста схема БРАВО.
mephala написав:ще раз. я не збирався обговорювати що наше законодавство може а що не може. я наголосив на тому що коли порох продав свій завод через офшорки то гвалт стояв такий що криша піднімалась бо не заплатив до бюджету. а коли водафон продали по тій же схемі - нічого. тиша. вигідно було саме пороха мочить? бо якби боролися за правду то зараз також повинен дах підійматися.
я честно не помню когда какой шум был вокруг пороха. Кстати шо он там продал? Рошенку? И как по мне именно сейчас подняли какойто шум вокруг водавона. большинство ТНК так работает. Такое впечатление шо комуто не занесли. Или уже кто-то хотел приватизировать водавон, а тут такой поворот... З.Ы. кстати там может и никто ни чего НЕ продавал
_hunter написав:Один -- в президентские полномочия с нарушением закона вступил. Потом провернул мутную схему: вроде и безнесом уже не владеет -- а и продажи никакой не было. -- именно эта мутная схема и расследовалась.
А вторые -- вполне прозрачно продали _зарубежную_ фирму. А "нічого. тиша." -- потому, что "по тій же схемі" продавали в далеком 2003м -- поздно уже что-то расследовать.
Вопросы?
тобто коли порох продав в офшорках акції - мутна схема коли водафон продали в офшорах також через акції - чиста схема БРАВО.
Так и будем этот бред копировать?.. -- я же тоже могу ту цитату просто копировать.
Еще раз (надеюсь в последний) -- ватафон (а точнее UMC) продали в далеком 2003м году. -- именно _продали_ -- с уплатой местных налогов. Все, что происходило с _ЗАРУБЕЖНЫМ_ (так понятно, надеюсь?) активом на зарубежных рынках после этого -- Украину мало волнует.
Порох же ничего не продавал (ибо если продал -- где деньги, точнее налоги с них?). И вот именно к этой "мутной" операции "передача в траст" и были вопросы.
_hunter написав: Так и будем этот бред копировать?.. -- я же тоже могу ту цитату просто копировать.
Еще раз (надеюсь в последний) -- ватафон (а точнее UMC) продали в далеком 2003м году. -- именно _продали_ -- с уплатой местных налогов. Все, что происходило с _ЗАРУБЕЖНЫМ_ (так понятно, надеюсь?) активом на зарубежных рынках после этого -- Украину мало волнует.
Порох же ничего не продавал (ибо если продал -- где деньги, точнее налоги с них?). И вот именно к этой "мутной" операции "передача в траст" и были вопросы.
а ви коли писали перед цим то не скопіювали значить ще раз? Ще раз. Сподіваюсь останній. Є українське підприємство. Кузьня на рибальському. Акціями якого володіє іноземний офшорний інвестфонд. І цей іноземний інвест фонд продав акції іншому іноземному інвест фонду в офшорах. То до чого була істерика в ЗМІ що в Україні не заплатили податки якщо один іноземний офшор продав іншому іноземному офшору? Чи у випадку пороха значить схема мутна а коли так само роблять з водафоном то чиста? БРАВО.
_hunter написав: Так и будем этот бред копировать?.. -- я же тоже могу ту цитату просто копировать.
Еще раз (надеюсь в последний) -- ватафон (а точнее UMC) продали в далеком 2003м году. -- именно _продали_ -- с уплатой местных налогов. Все, что происходило с _ЗАРУБЕЖНЫМ_ (так понятно, надеюсь?) активом на зарубежных рынках после этого -- Украину мало волнует.
Порох же ничего не продавал (ибо если продал -- где деньги, точнее налоги с них?). И вот именно к этой "мутной" операции "передача в траст" и были вопросы.
а ви коли писали перед цим то не скопіювали значить ще раз? Ще раз. Сподіваюсь останній. Є українське підприємство. Кузьня на рибальському. Акціями якого володіє іноземний офшорний інвестфонд. І цей іноземний інвест фонд продав акції іншому іноземному інвест фонду в офшорах. То до чого була істерика в ЗМІ що в Україні не заплатили податки якщо один іноземний офшор продав іншому іноземному офшору? Чи у випадку пороха значить схема мутна а коли так само роблять з водафоном то чиста? БРАВО.
Я копипастил в ответ на копипасту. Про то, что имелась в виду Кузня -- сразу писать нужно было... -- когда говорят о Пете-продай-фабрику и "продаже" без контекста -- обычно Рошен имеется в виду.
И с этой продажей тоже все не очень чисто:
перед цією заявою, 14-16 серпня понад 60 000 м2 нерухомості на Електриків, 26, де і знаходиться «Кузня на Рибальському», було передано іншому підприємству – ТОВ «Буд-Реновація». Про це свідчать офіційні витяги з держреєстру нерухомості.
Компанія «Буд-Реновація» заснована три місяці тому самою ПАТ «Кузня на Рибальському», а її кінцевими бенефіціарами також є Петро Порошенко та Ігор Кононенко.
и
Відповідно до фінансового звіту за 2017-й рік «Кузня на Рибальському» мала понад 178 мільйонів гривень кредиторського боргу за товари, роботи і послуги, більше 78 мільйонів гривень - за розрахунками з бюджетом і більше 1.1 мільярда гривень - за одержаними авансами.
и с самими оплатами все непонятно:
У звітах фондів йдеться, що Ewins Limited 16 листопада зробила початкові платежі у розмірі тридцятої частини від зазначених сум - відповідно 7,8 млн доларів і 2,1 млн доларів.
У зв'язку з цим на балансах фондів на кінець 2018 року була довгострокова дебіторська заборгованість - відповідно 6,3 млрд грн і 1,7 млрд грн.
-- где остальные платежи? -- поэтому и подняли волну о возможном уклонении от налогов/схематозе.
>>> Є українське підприємство. Кузьня на рибальському. Акціями якого володіє іноземний офшорний інвестфонд. Где??? -- где иностранный?
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» — інвестиційний фонд, створений в 2005 році. Власник фонду (100% акцій) — Петро Порошенко, керівник — Порошенко Олексій Іванович.
Зареєстроване Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 1 071 102 0000 002771 від 30.06.2005 р.
И компания, зарегистрировання в Нидерландах. Что, вообще никакой разницы не заметно?
_hunter написав:Я копипастил в ответ на копипасту. Про то, что имелась в виду Кузня -- сразу писать нужно было... -- когда говорят о Пете-продай-фабрику и "продаже" без контекста -- обычно Рошен имеется в виду.