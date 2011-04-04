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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:34

Свіжий огляд депо-ставок від мінфіну по великих банках

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... r-ih-dvoe/


Загалом тренд - на зниження, по усіх валютах
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:55

  greenozon написав:Свіжий огляд депо-ставок від мінфіну по великих банках

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... r-ih-dvoe/


Загалом тренд - на зниження, по усіх валютах


и ТАЗик ужё успел по ощадному сделать минус 1. Стало 10%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:34

Щира подяка модераторам за вичищене сміття з гілки. 8)

По темі "НБУ проти Дубінського"
Відкрито провадження за позовом НБУ до депутата О. Дубінського про захист ділової репутації центрбанку... НБУ вимагає від Дубінського поширення на вебресурсах: "Спростування! Я, Дубінський Олександр Анатолійович, спростовую недостовірну інформацію, поширену в обліковому записі DubinskyPro на веб-сайті youtube.com та в обліковому записі Dubinsky.pro в соціальній мережі facebook.com під назвою "Новая власть решила заплатить Курченко 130 млн гривен" щодо того, що "Национальный банк Украины до сих пор помогает беглому младоолигарху Сергею Курченко; они сейчас берут оттуда 128 млн гривен и выплачивают их Курченко; воровская схема, во главе которой на сегодня стоят глава НБУ Смолий и настоящий глава НБУ первый замглавы Екатерина Рожкова, которая тогда же еще в 15 году участвовала в этой воровской схеме; должностные лица Нацбанка сознательно выводили эти банки с рынка, получая взятку от акционеров, а потом еще выплачивая им компенсацию". Така інформація є недостовірною". Детальніше :arrow: https://www.bank.gov.ua/news/all/natsio ... ogo-u-sudi
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:40

Вчора на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК СІЧ» було прийнято рішення про зміну назви на АТ «ПАУЕР БАНК».
Більше :arrow: https://www.sichbank.com.ua/at-bank-sic ... -rozvytku/
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:48

  uaprofi написав:
  greenozon написав:Свіжий огляд депо-ставок від мінфіну по великих банках

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... r-ih-dvoe/


Загалом тренд - на зниження, по усіх валютах


и ТАЗик ужё успел по ощадному сделать минус 1. Стало 10%


Універсам теж -1% вже встиг...
неясно чому АБанка аж 18.5% (такий % дійсно є, але по акції, і від 10 000)
+50грн !
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greenozon
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