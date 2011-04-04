RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:16

greenozon

Яйца и так в разных корзинах. Речь о конкретной сумме. Депозит заканчивается.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5544
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Панове, який банк зараз дає найвищий відсоток по ощадному рахунку?
kmm3
 
Повідомлень: 599
З нами з: 20.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:26

  kmm3 написав:Панове, який банк зараз дає найвищий відсоток по ощадному рахунку?

не по поточному?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3228
З нами з: 03.12.14
Подякував: 396 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:19

Мизантрóп
Може бути й по поточному
kmm3
 
Повідомлень: 599
З нами з: 20.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 625626627628
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 212161
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 79997
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.