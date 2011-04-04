greenozon
Яйца и так в разных корзинах. Речь о конкретной сумме. Депозит заканчивается.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:16
greenozon
Яйца и так в разных корзинах. Речь о конкретной сумме. Депозит заканчивается.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Панове, який банк зараз дає найвищий відсоток по ощадному рахунку?
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:26
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:03
kmm3 все може бути viewtopic.php?p=4807192#p4807192
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15
в тому пості я мав на увазі дебітні карти із високом % на залишок
а колега шукає ощадний рахунок - в Форварді є такий, але там не густо
від 10 до 12%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:42
greenozon
А чем сберегательный счет лучше чем дебетка с процентом на остаток?
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:50
я розумію,тому перепитав про поточний й про всяк дав лінку.Відповідь була абишо.
Витька,извинись,я всё прощу
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