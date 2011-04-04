RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 626627628629>
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:16

greenozon

Яйца и так в разных корзинах. Речь о конкретной сумме. Депозит заканчивается.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5544
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Панове, який банк зараз дає найвищий відсоток по ощадному рахунку?
kmm3
 
Повідомлень: 599
З нами з: 20.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:26

  kmm3 написав:Панове, який банк зараз дає найвищий відсоток по ощадному рахунку?

не по поточному?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 03.12.14
Подякував: 397 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:19

Мизантрóп
Може бути й по поточному
kmm3
 
Повідомлень: 599
З нами з: 20.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:03

kmm3 все може бути :mrgreen: viewtopic.php?p=4807192#p4807192
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 03.12.14
Подякував: 397 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15

  Мизантрóп написав:kmm3 все може бути :mrgreen: viewtopic.php?p=4807192#p4807192


в тому пості я мав на увазі дебітні карти із високом % на залишок
а колега шукає ощадний рахунок - в Форварді є такий, але там не густо
від 10 до 12%
https://www.forward-bank.com/deposits/s ... _nyischet/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6612
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:42

greenozon

А чем сберегательный счет лучше чем дебетка с процентом на остаток?
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 09.06.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:50

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:kmm3 все може бути :mrgreen: viewtopic.php?p=4807192#p4807192


в тому пості я мав на увазі дебітні карти із високом % на залишок
а колега шукає ощадний рахунок - в Форварді є такий, але там не густо
від 10 до 12%
https://www.forward-bank.com/deposits/s ... _nyischet/

я розумію,тому перепитав про поточний й про всяк дав лінку.Відповідь була абишо. :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 03.12.14
Подякував: 397 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26072
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 6110 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:49

  kmm3 написав:Панове, який банк зараз дає найвищий відсоток по ощадному рахунку?

Шаромига, Фарс, Ахметбай - лідери.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30419
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 626627628629>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 212161
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 80001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14347)
02.12.2019 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.