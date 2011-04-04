А може почекати до Паризької зустрічі супостата пу і Зе...а там тренд вже визначиться?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:55
А може почекати до Паризької зустрічі супостата пу і Зе...а там тренд вже визначиться?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:23
В капітуляцію не хочу вірити.
Гривня наша має бути тверда як криця...інакше облікова ставка 9% це тільки мрія.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:21
уже по звонку из кремля
зелені зрадники
сдают руководство нафтогаза
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:24
Ничего страшного. Поедет Витренко к маме в Москву, Коболев к маме в США. Нет вечных руководителей, тем более на старость уже отложили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:35
а тимошенки подпишут договор на прямую закупку газа по 500$ минус скидка 300$ в счет погашения долга по стокгольмскому арбитражу
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:15
Пишіть % які?
Ш?
Ф?
А 12%, цим і користуюсь.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:41
В гривні депо не кладіть. Пограбують.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:08
Re: Байки про банки і не тільки....
КХ, треба слухати святого Долярчика!
він туфти не скаже
він зе-вір!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|