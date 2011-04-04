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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 627628629630>
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:55

  Investor_K написав:Класть годовой депозит в гривне или ждать момента для покупки валюты?

А може почекати до Паризької зустрічі супостата пу і Зе...а там тренд вже визначиться?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
Який тренд при капітуляції?
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:23

  V2 написав:Квесторе_поверніться
Який тренд при капітуляції?

В капітуляцію не хочу вірити.
Гривня наша має бути тверда як криця...інакше облікова ставка 9% це тільки мрія.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:21

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:Квесторе_поверніться
Який тренд при капітуляції?

В капітуляцію не хочу вірити.

уже по звонку из кремля
зелені зрадники
сдают руководство нафтогаза
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:24

  J написав:сдают руководство нафтогаза


Ничего страшного. Поедет Витренко к маме в Москву, Коболев к маме в США. Нет вечных руководителей, тем более на старость уже отложили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:35

  freeze написав:
  J написав:сдают руководство нафтогаза


Ничего страшного. Поедет Витренко к маме в Москву, Коболев к маме в США. Нет вечных руководителей, тем более на старость уже отложили.

а тимошенки подпишут договор на прямую закупку газа по 500$ минус скидка 300$ в счет погашения долга по стокгольмскому арбитражу :mrgreen:
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:15

  Квесторе_поверніться написав:
  kmm3 написав:Панове, який банк зараз дає найвищий відсоток по ощадному рахунку?

Шаромига, Фарс, Ахметбай - лідери.

Пишіть % які?
Ш?
Ф?
А 12%, цим і користуюсь.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:41

В гривні депо не кладіть. Пограбують. 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:В гривні депо не кладіть.


КХ, треба слухати святого Долярчика!
він туфти не скаже :)
він зе-вір! :)
+50грн !
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greenozon
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