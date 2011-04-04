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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 627628629630
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:16

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:В гривні депо не кладіть.


КХ, треба слухати святого Долярчика!
він туфти не скаже :)
він зе-вір! :)

Доляр ціна смачна. Тре купляти. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:16

  Козак-характерник написав:В гривні депо не кладіть. Пограбують. 8)

Де приймають у бетховенах?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:17

  klug написав:
  Козак-характерник написав:В гривні депо не кладіть. Пограбують. 8)

Де приймають у бетховенах?

Бєтховєна тре торгувати на біржах. Або тримати в гаманці. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27140
З нами з: 09.10.12
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Подякували: 2066 раз.
 
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  #<1 ... 627628629630
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