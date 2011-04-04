Доляр ціна смачна. Тре купляти.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:16
Доляр ціна смачна. Тре купляти.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:16
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:17
Бєтховєна тре торгувати на біржах. Або тримати в гаманці.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:26
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